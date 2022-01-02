Uzayda badminton keyfi! O anları ISS'deki astronot Matthias Maurer paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda badminton dolayısıyla renkli anlar yaşandı.

UZAYDA BADMINTON MAÇI YAPTILAR

ISS’te bulunan ESA astronotu Matthias Maurer, mürettebat arkadaşları Japon Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano'yla badminton maçı yaptı. O anların renkli görüntülerini paylaşan astronot Maurer, “Ayrıca bilim, yeni deneyler ve yörüngesel badminton maçımız gibi daha eğlenceli ekip aktiviteleriyle dolu yeni bir yılı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Frohes neues Jahr & alles Gute für 2022! ???????? An Bord der #ISS freuen wir uns auch auf ein neues Jahr voller Wissenschaft, neuer Experimente & hoffentlich weiterer Aktivitäten mit der gesamten Crew, so wie unser kosmisches Badminton-Match ???????? https://t.co/JcPgdfpvFP — Matthias Maurer (@astro_matthias) January 1, 2022

ESA renkli görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada “ISS'de konaklarken bilimsel ve operasyonel faaliyetlere odaklanan Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar, mürettebat için önemli denge sağlayan ve kültürler arası değişim ve ekip oluşturma için fırsatlar sunan eğlence etkinliklerinden de keyif alıyor” ifadelerini kullandı.

BADMINTON NEDİR?

Kaz tüyünden yapılma bir top ve raketle oynanan Badminton, topun file üzerinden rakip alana atılması ve geri dönmesini sağlamak amacına dayanan bir spor dalıdır. Badminton Federasyonu tarafından verilen bilgiye göre; M.Ö. 5’inci yüzyılda Çinliler, Badminton’un atası sayılan ‘Ti Jian Zi’ adı verilen bir oyun oynadıkları ve yine badmintona benzeyen başka bir oyunun ise 19. yüzyıl ortalarında Hindistan’da ‘poona’ adıyla oynandığı belirtildi. İngiliz subaylar, 1860 yıllarında bu oyunu ülkelerine getirmiş ve Beauford Dükü’nün kızları bu oyunu ilk defa Badminton Evi’nde oynamışlardır. Badminton ismi de bu salondan gelmektedir. Daha sonra, çeşitli ülkelere yayılan badminton, 1934’te Uluslararası Badminton Federasyonu’nun kurulması ile yeni bir ivme kazanmıştır.

(DHA)

