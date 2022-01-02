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Uzayda badminton keyfi! O anları ISS'deki astronot Matthias Maurer paylaştı

02.01.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan Avrupa Uzay Ajansı astronotu Matthias Maurer, uzayda badminton oynamanın keyfini çıkardı. Maurer, yeni yılın ilk gününde ISS’te yaptıkları ‘Badminton’ maçından renkli görüntüler yayınladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda badminton dolayısıyla renkli anlar yaşandı.

UZAYDA BADMINTON MAÇI YAPTILAR

ISS’te bulunan ESA astronotu Matthias Maurer, mürettebat arkadaşları Japon Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano'yla badminton maçı yaptı. O anların renkli görüntülerini paylaşan astronot Maurer, “Ayrıca bilim, yeni deneyler ve yörüngesel badminton maçımız gibi daha eğlenceli ekip aktiviteleriyle dolu yeni bir yılı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

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ESA renkli görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada “ISS'de konaklarken bilimsel ve operasyonel faaliyetlere odaklanan Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar, mürettebat için önemli denge sağlayan ve kültürler arası değişim ve ekip oluşturma için fırsatlar sunan eğlence etkinliklerinden de keyif alıyor” ifadelerini kullandı.

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BADMINTON NEDİR?

Kaz tüyünden yapılma bir top ve raketle oynanan Badminton, topun file üzerinden rakip alana atılması ve geri dönmesini sağlamak amacına dayanan bir spor dalıdır. Badminton Federasyonu tarafından verilen bilgiye göre; M.Ö. 5’inci yüzyılda Çinliler, Badminton’un atası sayılan ‘Ti Jian Zi’ adı verilen bir oyun oynadıkları ve yine badmintona benzeyen başka bir oyunun ise 19. yüzyıl ortalarında Hindistan’da ‘poona’ adıyla oynandığı belirtildi. İngiliz subaylar, 1860 yıllarında bu oyunu ülkelerine getirmiş ve Beauford Dükü’nün kızları bu oyunu ilk defa Badminton Evi’nde oynamışlardır. Badminton ismi de bu salondan gelmektedir. Daha sonra, çeşitli ülkelere yayılan badminton, 1934’te Uluslararası Badminton Federasyonu’nun kurulması ile yeni bir ivme kazanmıştır.

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(DHA)

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