Uzayda konaklamak isteyenler bakın ne kadar ödeyecek

Uluslararası Uzay İstasyonu içerisinde tatil yapacak olan uzay turistleri, servet ödeyerek buna sahip olacak. Birçok uzay şirketi böyle geziler için çalışmalar yapıyordu. Bunların çok önemli bir bölümü ne yazık ki başarısız oldu. Özellikle ABD merkezli firmalar ön plandaydı.

Bunlar içerisinde en çok bilineni Virgin Galactic firmasıydı. Ancak firma ilk test uçuşlarında ne yazık ki elindeki tüm imkanlarına rağmen başarılı olamadı. Şimdi ise ismini pek duymadığımız Axiom Space şirketi başka bir deneme yaptı. Buna göre 4 kişilik bir mürettebat ile uzay yolculuğu gerçekleştirilecek.

Uzayın derinliklerinde yolculuk yapmak isteyen kişiler, öncelikle Axiom Space şirketine başvuruda bulunacak. Bu şirket gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra başvuruda bulunan kişileri belirli bir sıralamaya alacak.

Şu anda uzay yolculuğu yapacak ilk kişiler belli oldu. NASA astronotu Michael López-Alegría, ABD’li girişimci Larry Connor, Kanadalı yatırımcı Mark Pathy ve İsrailli girişimci Eytan Stibbe gibi isimler uzayda yolculuk yapacak. Bu kişilerin ortak yanı ise maddi güçlerinin fazla olması.