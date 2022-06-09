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Uzayda panik yaratan kaza... 10 milyar dolara mal olmuştu! NASA: "Bunu her zaman biliyorduk"

09.06.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) inşası yaklaşık 10 milyar dolara mal olan James Webb Uzay Teleskobu uzayda talihsiz bir kaza yaşadı. Küçük bir kaya parçası (mikrometeoroid), NASA'nın uzaya gönderdiği en güçlü uzay teleskobu James Webb'in aynasına çarptı. NASA'dan Paul Geithner konuyla ilgisi açıklamasında, Webb'in Güneş sistemimizdeki mikrometeoroidlerin çarpmalarını da içeren uzay ortamını test etmek zorunda kalacağını her zaman bildiklerini söyledi.

Uzayda panik yaratan kaza... 10 milyar dolara mal olmuştu! NASA: "Bunu her zaman biliyorduk"

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Proje Müdür Yardımcısı Paul Geithner, James Webb Uzay Teleskopu'nun aynasına küçük bir kaya parçasının (mikrometeoroid) çarptığını açıkladı.

"TEST ETMEK ZORUNDA KALACAĞINI HER ZAMAN BİLİYORDUK"

Geithner, "Webb'in, Güneş'ten gelen sert ultraviyole ışık ve yüklü parçacıklar, galaksideki kaynaklardan gelen kozmik ışınlar ve Güneş sistemimizdeki mikrometeoroidlerin çarpmalarını içeren uzay ortamını test etmek zorunda kalacağını her zaman biliyorduk" dedi.

James Webb

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KAZANIN TELESKOBA ETKİSİ OLACAK MI?

Toz büyüklüğündeki mikrometeoroidin verdiği hasarın, verilerde gözle görülür bir etkiye yol açtığı, ancak görevin genel performansını sınırlamasının beklenmediği belirtildi. Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olduğu ifade edilen Webb'in aynasının yüksek hızda uçan toz boyutundaki parçacıkların çarpmasına dayanacak şekilde tasarlandığı vurgulandı. (İHA)

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