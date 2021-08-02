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  4. Uzayda panik yaşatmıştı! İşte Nauka modülünün yeni görüntüleri

Uzayda panik yaşatmıştı! İşte Nauka modülünün yeni görüntüleri

02.08.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenen Nauka modülünün içinden Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov tarafından çekilmiş yeni görüntüler paylaşıldı. Nauka, ISS’yi normal konumundan 45 derece saptırarak panik yaşatmıştı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından 21 Temmuz'da, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Nauka adlı çok amaçlı laboratuvar modülü, 29 Temmuz’da başarılı şekilde ISS’ye kenetlenmişti. Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Nauka’da ilk incelemelerini gerçekleştirirken, modülün içinden yeni görüntüler paylaştılar.

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NAUKA, ISS’Yİ KONUMUNDAN SAPTIRDI

Nauka'nın kenetlenmesinin ardından iticilerinin çalışmayı sürdürmesi nedeni ile istasyonun normal konumundan 45 derece saptığı aktarılmıştı. NASA tarafından yapılan açıklamada, istasyonda kontrolün yeniden sağlandığı ve uzay istasyonunun hareketinin stabil hale geldiği ifade edilmiş, mürettebatın tehlikede olmadığı belirtilmişti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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