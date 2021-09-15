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Uzayda yalnız olmamız neredeyse imkansız

15.09.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökbilimciler ilginç gök cisimleri ile karşı karşıya. Uzay bizleri her seferinde şaşırtmayı başarıyor. Her geçen saniye daha fazla genişleyen evren aslına bakacak olursak içerisinde çok fazla gök cismi barındırıyor.

Uzayda yalnız olmamız neredeyse imkansız

Tüm bu gök cisimlerine rağmen bizim yalnız olduğumuzu düşünmemiz pek doğru olmayacaktır. Pensilvanya Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmalarda bazı ilginç detaylar ortaya çıktı.

Üniversitede çalışan gökbilimci Dr. Pedro Bernardinelli bazı ilginç detaylar yakaladı. Yapılan araştırmalar sonucunda trans-Neptün nesnesi olarak bilinen 815 gök cismi ortaya çıktı. İşin daha tuhaf tarafı ise bu 815 gök cisminden 461 tanesinin yeni olduğu görüldü.

Yapılan araştırmalarda güneş sistemi kenarında bulunan cüce gezegenler ve göktaşları tespit edildi. Bunlardan yeni olanları daha önce hiç görülmemiş türden. Henüz hakem onayında olan bir makaleye göre 461 cisim daha önce görülmedi.

Tüm bunlara ek olarak en büyük ikinci katalog oluşturma çalışmalarının da tamamlandığını söyleyebiliriz. Karanlık Enerji Araştırması Ağustos 2013 ile Ocak 2019 arasında yürütüldü. Bilim insanları evrenin genişleme hızını hesaplayarak yeni gözlemlere yer verdi. Böylece devasa güneş sistemi katalogları ortaya çıkarıldı.

Gök bilimciler ilginç gök cisimleri tespit etmeye bu yıl başlamadı. Ortaya çıkan son detaylara göre 100 civarında yeni cüce gezegen 2020 yılında tespit edilmişti. Bu yıl ise ilk defa bu kadar fazla gök cismi tespit edildi.

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