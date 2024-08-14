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Uzaydan Dünya'ya dönemeyen astronotlar için 'boş koltuklar' formülü: Tüm dünya onların kaderini merak ediyor!

14.08.2024 22:24
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İki haftalığına gittikleri uzayda aylardır mahsur kalan iki astronot: Film senaryosu değil, inanması güç bir gerçek. Daha da şaşırtıcı olanı ise yeryüzüne dönemeyen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ın kaderi belirsiz! NASA astronotları nasıl, ne zaman getireceğine daha karar veremedi. Ancak masada değerlendirilen bir seçeneğe göre 'iki boş koltuk' formülüne başvurulabilir.

Uzaydan Dünya'ya dönemeyen astronotlar için 'boş koltuklar' formülü: Tüm dünya onların kaderini merak ediyor!

Uçaklarının arıza yapmasıyla meşhur ABD'li havacılık firması Boeing'in uzay mekiğiyle uzaya giden astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, haziran başından bu yana yerçekimsiz ortamda mahsur bekliyor. Astronotlar kadar dünya da NASA'nın karar almasını bekliyor. NASA'dan gelen açıklamaya göre ise karar almak için acele görülmüyor.

TARİH: BELİRSİZ

NASA, aslında iki hafta için uzay istasyonuna gönderilen ancak Boeing'in Starliner mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda haziran başından beri mahsur bekleyen iki astronotun Dünya'ya dönüşüne ilişkin açıklamada bulundu. Basın toplantısında konuşan NASA'nın uzay operasyonları misyonu yöneticilerinden Ken Bowersox, astronotların dönüşüne ilişkin kesin bir tarih olmadığını duyurdu.

KARAR HAFTALAR SONRA ALINACAK

Bowersox, uzay istasyonunda kalan Butch Wilmore ve Suni Williams adlı astronotların SpaceX'in 2025 Şubat’ta yapacağı sefere kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tutulup tutulmayacağına ilişkin kararının birkaç hafta içinde alınacağını açıkladı.

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Bowersox, ayrıca arızalı Boeing mekiğini Dünya'ya boş olarak dönmesini sağlayıp sağlamama konusunda da henüz karara varılmadığını bildirdi.

"DAHA VAKTİMİZ VAR"

Karar vermeden önce daha fazla veriyi analiz edeceklerini belirten Bowersox, "Starliner'ı eve getirmek için zamanımız var ve bu zamanı akıllıca kullanmak istiyoruz." dedi.

'İKİ BOŞ KOLTUK' FORMÜLÜ

Starliner mekiğindeki sorunun giderilmesini bekleme seçeneği dışında, SpaceX'in Şubat 2025'teki seferinde 4 astronot yerine iki koltuğun boş gönderilip Wilmore ile Williams'ın bu mekikle geri getirilmesi ihtimalinin de astronotları kurtarmak için düşünülen seçenekler arasında yer alıyor.

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İKİ KEZ ERTELENEN UZAY SEYAHATİ: ÜÇÜNCÜSÜNDE ARIZA ÇIKTI

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti.

Uzay istasyonunda bir hafta geçirmeleri planlanan NASA astronotlarının dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik bulunmuyor. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay Astronot NASA Boeing
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