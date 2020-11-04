Uzaydan internet Starlink hız testi sonucu ile şaşırttı!

Starlink projesi Elon Musk ile anılan en önemli projelerden biri, belki de en çılgını. Zira, Starlink Dünya yörüngesine yerleştirdiği uydular aracılığıyla internet hizmeti vermeyi amaçlıyor. Meraklılarının bir süredir beklediği bu hizmet, geçtiğimiz günlerde herkese açık beta testlerine başladı. Böylece kullanıcılar, bir kit satın alıp aylık 99 dolar ödeyerek Starlink beta testine katıldı. Bu kullanıcılardan birisi, ABD'nin Montana eyaletinde yaşayan bir Reddit kullanıcısıydı. Kullanıcı, Starlink hız değerlerini Reddit'te paylaşmaktan ise kendini alamadı.
Uzaydan internet projesi Starlink'in hız değerleri Reddit'te paylaşılan verilere göre oldukça iyi. Kullanıcının yaptığı hız testine bakılırsa Starlink 174.21 Mbps indirme hızı ve 33.40 yükleme hızı sunabiliyor. Bu sonuçlar, birçok kişinin mobil hat üzerinden dahi ulaşamadığı sonuçlar.
Way out in rural Montana where our alternative is to pay by the gig. Starlink will forever change the game. from r/Starlink
Bir başka kullanıcının Twitter'da paylaştığı gönderide ise Starlink'in 134 Mbps indirme hızı ve 14.8 yükleme hızı sunduğu görülüyor. Beta testteki kullanıcı böylece 4K ve 1440p çözünürlüğünde YouTube videoları izleyebildiğini söylüyor. Kullanıcıya Elon Musk ise ''Gecikme, yakında önemli ölçüde iyileşecek. Bant genişliği de.'' şeklinde cevap vermiş durumda.
Latency will improve significantly soon. Bandwidth too.— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2020
SpaceX ise test süreci için gecikmenin 20 ms ile 40 ms arasında olacağı, hızın ise 50 MB/s ile 150 MB/s arasında değişeceğini aktarmıştı. Yani her ne kadar 174 Mbps indirme hızına ulaşsa da Starlink betası henüz sabit bir hız sunmayabilir. Bunun için beta testinin bitip hizmetin genel kullanıma sunulmasını beklemek şart. Tabi bu süre içerisinde de SpaceX, binlerce Starlink uydusunu daha uzaya gönderecektir.
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