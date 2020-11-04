Uzaydan internet Starlink hız testi sonucu ile şaşırttı!

Starlink projesi Elon Musk ile anılan en önemli projelerden biri, belki de en çılgını. Zira, Starlink Dünya yörüngesine yerleştirdiği uydular aracılığıyla internet hizmeti vermeyi amaçlıyor. Meraklılarının bir süredir beklediği bu hizmet, geçtiğimiz günlerde herkese açık beta testlerine başladı. Böylece kullanıcılar, bir kit satın alıp aylık 99 dolar ödeyerek Starlink beta testine katıldı. Bu kullanıcılardan birisi, ABD'nin Montana eyaletinde yaşayan bir Reddit kullanıcısıydı. Kullanıcı, Starlink hız değerlerini Reddit'te paylaşmaktan ise kendini alamadı.

UZAYDAN İNTERNET STARLİNK'İN İNTERNET HIZI ORTAYA ÇIKTI

Uzaydan internet projesi Starlink'in hız değerleri Reddit'te paylaşılan verilere göre oldukça iyi. Kullanıcının yaptığı hız testine bakılırsa Starlink 174.21 Mbps indirme hızı ve 33.40 yükleme hızı sunabiliyor. Bu sonuçlar, birçok kişinin mobil hat üzerinden dahi ulaşamadığı sonuçlar.

ELON MUSK TWİTTER'DAN YANIT VERDİ

Bir başka kullanıcının Twitter'da paylaştığı gönderide ise Starlink'in 134 Mbps indirme hızı ve 14.8 yükleme hızı sunduğu görülüyor. Beta testteki kullanıcı böylece 4K ve 1440p çözünürlüğünde YouTube videoları izleyebildiğini söylüyor. Kullanıcıya Elon Musk ise ''Gecikme, yakında önemli ölçüde iyileşecek. Bant genişliği de.'' şeklinde cevap vermiş durumda.