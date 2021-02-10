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Uzaydan internet Starlink için Türkiye'de ön kayıtlar başladı!

10.02.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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Uzaydan internet Starlink için Türkiye'de ön kayıtlar başladı!

Starlink Türkiye'den ön siparişleri kabul etmeye başladı. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzaydan internet projesi Starlink için artık Türkiye'deki adreslerden de ön kayıt oluşturulabiliyor. Peki Starlink'in Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Starlink uzaydan internet projesi geçtiğimiz sonbaharda beta testlerine başlamış bir projeydi. Elon Musk'ın CEO'luk görevini üstlendiği SpaceX şirketinin en önemli projelerinden biri olarak gösterilen Starlink, basitçe anlatmak gerekirse Dünya yörüngesindeki uydular aracılığıyla yeryüzüne internet hizmeti sunmayı hedefliyor. Şirket bunun için binlerce uyduyu uzaya gönderdi ve yörüngeye yerleştirdi. Böylece belirli bölgelerde beta test kullanıcılarına internet hizmeti sunulmaya başlandı. Starlink'in internet sitesine göre ise uzaydan internet için ön kayıtlar artık Türkiye'den de oluşturulabiliyor.

2021'DE STARLİNK'İN KAPSAMA ALANINA GİRİYOR

Türkiye'den Starlink'e kayıt yaptırmak için ilk olarak Starlink'in resmi internet sitesine gitmeniz gerekiyor. Burada e-posta bölümünü doldurduktan sonra adres kısmına geçip konumunuzu seçmelisiniz. Alanları doldurup ''Order Now''a tıkladığınızda ise Starlink'in tahmini olarak size ne zaman hizmet sunacağı gösteriliyor. Örneğin; Kadıköy sahilini seçtiğimizde Starlink sayfası karşımıza ''Starlink, bölgenizi 2021'in sonlarında kapsama alanına almayı hedefliyor. Kapasite sınırlıdır. Siparişler, ilk gelen ilk alır esasına göre yerine getirilecektir.'' notunu çıkartıyor. Peki Starlink'in Türkiye fiyatı hakkında neler söyleniyor?

Starlink Türkiye ön kayıt

İŞTE STARLİNK'İN TÜRKİYE'DEKİ DEPOZİTO ÜCRETİ

Starlink fiyatı için sayfada 99 dolarlık bir ücret bilgisi mevcut. Ancak bu, Starlink tarafından belirlenmiş aylık abonelik ücreti değil, depozito ücreti. Yani ön kayıt oluştursanız dahi daha sonra bu ücreti iade alma şansınız var. Ayrıca depozitoyu yatırmak hizmet alacağınızı da garanti etmiyor.

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ELON MUSK AYNI TEMEL FİYAT DEMİŞTİ

Öte yandan Elon Musk geçtiğimiz günlerde diğer ülkelerdeki Starlink fiyatları konusuyla alakalı bir açıklama yapmıştı. Musk, Starlink'in tüm dünyada aynı temel fiyat üzerinden hizmet vereceğini söylemişti.

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