Uzaydan internet Starlink için Türkiye'de ön kayıtlar başladı!

Starlink uzaydan internet projesi geçtiğimiz sonbaharda beta testlerine başlamış bir projeydi. Elon Musk'ın CEO'luk görevini üstlendiği SpaceX şirketinin en önemli projelerinden biri olarak gösterilen Starlink, basitçe anlatmak gerekirse Dünya yörüngesindeki uydular aracılığıyla yeryüzüne internet hizmeti sunmayı hedefliyor. Şirket bunun için binlerce uyduyu uzaya gönderdi ve yörüngeye yerleştirdi. Böylece belirli bölgelerde beta test kullanıcılarına internet hizmeti sunulmaya başlandı. Starlink'in internet sitesine göre ise uzaydan internet için ön kayıtlar artık Türkiye'den de oluşturulabiliyor.

2021'DE STARLİNK'İN KAPSAMA ALANINA GİRİYOR

Türkiye'den Starlink'e kayıt yaptırmak için ilk olarak Starlink'in resmi internet sitesine gitmeniz gerekiyor. Burada e-posta bölümünü doldurduktan sonra adres kısmına geçip konumunuzu seçmelisiniz. Alanları doldurup ''Order Now''a tıkladığınızda ise Starlink'in tahmini olarak size ne zaman hizmet sunacağı gösteriliyor. Örneğin; Kadıköy sahilini seçtiğimizde Starlink sayfası karşımıza ''Starlink, bölgenizi 2021'in sonlarında kapsama alanına almayı hedefliyor. Kapasite sınırlıdır. Siparişler, ilk gelen ilk alır esasına göre yerine getirilecektir.'' notunu çıkartıyor. Peki Starlink'in Türkiye fiyatı hakkında neler söyleniyor?