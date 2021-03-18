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"Uzaylı" Oumuamua için yeni iddia

18.03.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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"Uzaylı" Oumuamua için yeni iddia

Bilim insanları tarafından keşfedilen ilk yıldızlar arası gök cismi "uzaylı" lakaplı Oumuamua ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bilim dünyası insanlığın yıldızlararası ilk ziyaretçisinin gizemini çözmek için çalışmalarına hız kesmenden devam ediyor.

Harvard Üniversitesi'nde görev alan astrofizik profesörü Avi Loeb'in uzaylılara ait olduğunu öne sürdüğü Oumuamua bir kez daha gündemde.

İlk kez 2017 yılında gezegenimiz Dünya'ya da ev sahipliği yapan Güneş Sistemi'nden çıkarken tespit edilen Oumuamua ile ortaya atılan son iddiaya göre, söz konusu cismin Plüton benzeri bir gezegenden koptu.

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Arizona Eyalet Üniversitesi'nden görev alan iki araştırmacı, bu nesnenin, yaklaşık 400 milyon yıl önce kendi yıldız sisteminden dışarı atılmış olabileceği tezini ortaya attı.

Gökbilimciler Steven Desch ve Alan Jackson ise kısa süre önce gizemli nesnenin azot buzundan oluştuğuna dair bir hipotez geliştirdiklerini açıklamıştı.

52'nci Ay ve Gezegen Bilimleri Konferansı'nda sunulan bulgular, Journal of Geophysical Research: Planets isimli akademik dergide ayrıntılı bir şekilde yayınlandı.

Desch, makalede "Oumuamua'nın gizemini muhtemelen çözdük. Bu nedenle araştırmalarımız heyecan verici" ifadelerine yer verdi.

Araştırmacıların Havaii dilinde haberci anlamına gelen "Oumuamua" adını verdiği göktaşı şekliyle de benzerlerinden ayrılıyor.

400 metre uzunluktaki göktaşının genişliği 40 metre. Araştırmacılar onun için "puro göktaşı" betimlemesini yapıyor.

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