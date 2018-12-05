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'Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir'

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.12.2018 08:34 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Akıllı Sistemler Bölümünde çalışan bilim insanı Silvano P. Colombano, uzaydaki akıllı yaşam formlarının Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabileceğini iddia etti.

Dünya dışı bakış açısının çok dar olduğunu söyleyen bilim adamı, üstün özellikleri olan varlıkların Dünya dışı yaşamdan gezegenimize yapılan ziyaretin gözden kaçırılmış olabileceğini belirtti.

Uzaylıların Dünya'ya gelmiş olabileceği iddia edildi

NASA'da görevli bilim insanı Silvano P. Colombano, uzayda akıllı yaşam formlarının olabileceğini savundu.
Colombano, dünya dışı akıllı yaşam formlarının Dünya'da halihazırda mevcut olabileceği teorisini ortaya attı.
Dünya dışı yaşam hakkındaki mevcut bakış açısının çok dar olduğunu söyleyen Colombano, üstün özellikleri olan yabancı bir yaşam formundan Dünya'ya yapılmış bir ziyareti gözden kaçırmış ve bunun "geleneksel karbon temelli yaşamdan" çok farklı olabileceğini ileri sürdü.
Çalışmasını "Decoding Alien Intelligence" konferansında sunan Colombano, bu "son derece küçük ve zeki varlıkların" insan teknolojisinin çok ötesine geçmiş ve hatta yıldızlar arası yolculukta ustalaşmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Colombano, medeniyetimizdeki teknolojik gelişmenin yaklaşık 10 bin yıl önce başladığını ve sadece son 500 yılda bilimsel yöntemlerin yükselişinin gözlendiği hesaba katıldığında gelecek bin yıl boyunca bile teknolojik gelişimi öngörmenin çok da mümkün olmadığını söyledi.
Gelecekte radyo dalgalarının da güncelliğini yitirebileceğini dile getiren Colombano, fizikçileri, en güvenilir teorilere dayanarak "UFO olgusunu çalışmaya değer görmek" için "spekülatif fizikle" uğraşmaya çağırdı.
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Anahtar Kelimeler:
uzaylı dünya gezegen

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
GELDİLER ÇOKTAAN TÜRKİYENİN BAŞINDALAR 16 SENEDİR HEMDE
Gidelim şu böcekleri inceleyelim demiş olabilirler :)
evet dünyadalar hatta bizim ülkede sanki uzayda yaşam sürmüş yüzde 40 lık bir bölüm var ltf araştırılsın yerçekimsiz yaşıyorlar
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