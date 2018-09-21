Uzaylılar tarafından alıkonuldu, tecavüze uğradı!

İşte gerçeklik boyutu bilinmeyen birbirinden ilginç uzaylı hikayeleri...

Uzaylılar tarafından kaçırılan insanlar

1 / 19 Jesse Long Vakası Jesse Long uzaylılar tarafından ilk kez kaçırıldığında 5 yaşındaydı. Kardeşiyle ormanda dolaşırken açıkta yuvarlak bir yapı fark ettiler. Uzun bir silüet yaklaştı ve iki oğlanı felç etti.

2 / 19 Jesse, soğuk bir masanın üzerine yatırılıp incelendiğini hatırlıyor. Masanın başındaki figürlerin bacaklarını dürttüğünü hissediyordu. Jesse, bu olaydan sonraki yıllarda kaçırılmaya devam ettiğini iddia ediyor. Üzerinde deneyler yapıldığını, hatta dişi bir uzaylıyla döllenmesi için spermlerinin alındığını söylüyor.

3 / 19 1990 yılında, uzaylıların ona bir bebek getirdiğini, ondan olduğunu söylediklerini belirtiyor. Bu melez çocuklardan 9 tanesiyle daha tanışmış. Şu an 65 yaşında olan Jesse, hikayesine çok fazla insanın inanmayacağını biliyor ancak doğruyu söylediğini iddia ediyor.

4 / 19 Gundiah Mackay Vakası Amy Rylance, kaçırıldığında 22 yaşındaydı. Kocası Keith ve arkadaşı Petra ile Gundiah, Avustralya'daki evindeydi. Ekim 2001'de gerçekleşen olayda, gece 23.15 sularında uyandı Petra. Salona girdiğinde Amy'nin baygın vücudunu camdan dışarı sürüklenirken buldu. Dışarıda kocaman bir gemi vardı ve pencereden ışık giriyordu

5 / 19 Petra hemen Keith'i uyandırdı. Ancak Keith odaya gelene kadar Amy gitmişti. Perdeler yırtılmış, dışarıdaki çalılar yanmıştı. İkili polisi aradı, ancak polis anlattıklarını ciddiye almadı. Yaklaşık bir buçuk saat sonra, Keith tuhaf bir telefon aldı. Telefondaki kadın Mackay, Queensland'deydi, Gundiah'ya 8 saat uzaklıkta. Amy ile beraber hastanede olduğunu, Amy'nin sersemlemiş ve susamış olduğunu söyledi. Kimse Amy'nin nasıl bu kadar kısa sürede o mesafeyi gittiğini çözemedi.

6 / 19 Amy zarar görmemişti, yalnızca üst bacak ve topuklarında izler vardı. Bir yatakta yattığını, etrafında uzun figürler bulunduğunu hatırlıyor, onu yatıştırıp vücudundan örnek almışlar. Amy'yi bulduklarında, vücut kıllarında gözle görülür bir artış vardı, sanki birkaç saat değil de birkaç hafta geçmiş gibi...

7 / 19 Barney ve Betty Hill Vakası Eylül 1961'de, Niagara Şelalesi'ne yaptıkları geziden dönen çift, gökyüzünde gittikçe büyüyen bir ışık fark etti. Arabalarının üstünde gezmeye başlayan büyük bir şekildi bu. Barney arabadan indi ve söylediğine göre dürbünüyle 11 adet insansı şekil gördü. Parlak siyah üniformalar ve pelerinler giyip onları izliyorlardı.

8 / 19 Çift, korkuyla oradan uzaklaştı. Buna rağmen bir titreme hissettiğini belirten çift, 4 saatlik yolu 7 saatte tamamladı. Kıyafetleri farklı noktalardan delinmişti ve Betty kıyafetinde ne olduğunu anlayamadığı pembe bir toz keşfetti.

9 / 19 Betty, bu deneyimin üzerine yoğun kabuslar görmeye başladı. Göbeğinden sokulan iğnelerle vücudundan örnekler alındığını anımsıyor. Sonrasında kendisine uzaylılar tarafından gösterildiğini iddia ettiği bir yıldız haritası çizdi. Barney ve Betty yaşadıkları çevrede saygı gören insanlardı. Barney insan hakları savunucusu, Betty ise sosyal hizmet görevlisiydi. Kimse yalan söylemeleri için bir sebepleri olduğunu düşünmedi.

10 / 19 Antônio Vilas Boas Vakası Ekim 1957'de, Brezilyalı çiftçi gökyüzünde kırmızı bir yıldız gördü. Bunun bir uzay gemisi olduğunu anlayana kadar yaklaştı ışık, sonunda üç büyük ayağıyla yere indi. Traktörüyle kaçmaya çalıştı, ancak mavi gözlü minik humanoid onu yakaladı. Boas, gemiye bindirildiğini ve vücudunun jele benzer bir maddeyle kaplandığını hatırlıyor.

11 / 19 Sonrasında parlak kırmızı pubik kılları olan dişi bir yaratıkla cinsel ilişkiye girmeye zorlandı. Amaç, insan-uzaylı melez üretmek ve yetiştirmekti. Boas gemiden indirildiğinde 4 saat geçmişti. Vücudunda yanıklar vardı, midesi bulanıyordu, baş ağrısı da eklenince doktorlar radyasyon hastalığından rahatsız olduğunu söylediler. Boas sonradan avukat olmak için eğitim aldı ve hayatı boyunca hikayesine bağlı kaldı.

12 / 19 Travis Walton UFO Vakası Kasım 1975'te, Arizona'da 6 orman işçisi, iş arkadaşları Travis Walton'ın ağaçların arasından sızan bir ışıkla gökyüzündeki UFO'ya çekildiğini iddia ettiler. İşçiler Walton'ın kayıp ihbarını yaptılar ve polis, bu 6 işçinin Walton'ı öldürüp cesedini gömdüğünü varsaydı.

13 / 19 Ancak Walton, 5 gün sonra ortaya çıktı ve uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyledi. Bir masada uyandığını, etrafında turuncu cüppeler giymiş küçük figürler durduğunu anımsadı. Ciltleri pürüzsüz ve kireçliydi. Kel kafaları ise küçük vücutlarına oranla kocamandı. Devasa, kahverengi parlak gözleri vardı. Söylediğine göre uzaylıların elinden kurtulan Walton gemiye göz attı, mavi üniformalar giymiş başka insanlarla tanıştı. İnsanlar onunla konuşmayı reddetti ve yüzüne bir gaz maskesi geçirdiler. Walton bilincini kaybetti. Hatırladığı bir sonraki şey, titreyerek Arizona'da bir yol kenarında uyandığı olmuş.

14 / 19 Albay H.G. Shaw'un Kaçırılma Girişimi Bu, en eski uzaylı iletişimi vakalarından birisi. 1896 yılında Stockton Evening Mail'de yayımlanan olaya göre, Shaw bir arkadaşıyla at arabasında Lodi, Kaliforniya'ya yolculuk ediyordu. Birdenbire korkan atlar yerinden sıçradı, o an yol kenarındaki 'tuhaf yaratıklar'ı gördüler. Yaratıklar görünüşte ince ve insanımsıydı. Ancak 2 metre boyundalardı ve vücutlarını kaplayan kadifemsi tüyler dışında kellerdi. Konuşmak yerine şarkı söyler gibi birbirlerine şakıyorlardı.

15 / 19 Ellerindeki lambalar aşırı derecede ışık saçıyordu ve parlak bir mineralden yapılmış gibi duruyordu. Shaw, yaratıkların tuhaf ve tarif edilemez bir güzelliği olduğunu söyledi. Uzaylılar Shaw'ı kaldırmaya çalıştı, ancak görünüşe göre Shaw çok ağırdı. Sonrasında oradan uzaklaştılar ve havada süzülmeye başladılar. Shaw, uzaylıları sigara şeklinde gemilerine kadar takip etti. Yaratıklar bir kapının içinde kaybolana kadar yukarı uçtular. Gemi kalkış yaptı ve kısa bir süre sonra görünmez oldu.

16 / 19 Hilary Porter Vakası Gallerli Hilary Porter, hayat boyunca sayısız defa uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. 5 yaşındayken evinin arkasındaki uzun çimlerde oynadığını hatırlıyor. Sürüngen bir uzaylı belirmiş bir anda. Pullu bir derisi varmış, burun ve ağzı yerine de siyah delikler. 1.5 m boyundaki yaratık alışılmadık biçimde güçlüymüş. Hilary'yi yakalayıp disk şeklindeki gemisine götürdüğünü söylüyor. Soyulup bir yatağa yatırılan Porter, değişik cisimlerle dürtülmeye başlandı. O an bayıldı Hilary.

17 / 19 Yıllar sonra, kocasıyla araba yolculuğu yaparken bir anda kendilerini bir garajda buldular ve ikisi de oraya nasıl gittiklerini hatırlamıyorlar. Bir sonraki gün, üstünü değiştirirken göbeğinde üçgen şeklinde bir emiş izi fark etti Hilary. Kaçırılmalardan sonra migrenle uğraşıyor. Bazen morluklarla, çiziklerle hatta kan izleriyle uyanıyor kıyafetlerinde. Bir zamanlar ABD Savunma Bakanlığı'nda çalışan Porter, hatırladıklarından yola çıkarak çizimler yaptı. Söylediğine göre aralarında telepatiyle anlaşan uzaylılar, insanları Dünya'dan çıkarmak için geldi.

18 / 19 Khoury Vakası Peter Khoury, Şubat 1988'de bir gece yatağında uyurken birinin ayak bileklerini yakaladığını hissetti. Vücuduna iğneler saplandığını fark etti, felç olmuştu. Yatağının etrafında 3 varlık gördü. Bu varlıklar altın rengindeydi, ağızlarının olması gerektiği yerde bir yarık bulunuyordu ve kocaman siyah gözleri vardı. Khoury yaratıkların telepati ile anlaştığını belirtti. Sonrasında kafasına bir iğne sapladılar ve bilincini kaybetti.