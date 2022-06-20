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Uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti! UFO avcısı, bu kez "uçan yunus" görüntüleriyle yankı uyandırdı

20.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan Russ Kellett isimli bir adam uzaylılar tarafından en az 60 kez kaçırıldığını ve uzaylı aracına ait olduğunu söylediği videolara sahip olduğunu iddia ederek şaşkına çevirdi. Kellett, bir uzay gemisinde dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ı gördüğünü bile öne sürdü. Kendini uzaylı avcısı ilan eden Kellett, bu sefer yunus şeklinde olduğuna inandığı bir uzay gemisinin görüntülerini paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti! UFO avcısı, bu kez "uçan yunus" görüntüleriyle yankı uyandırdı

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki Filey'de yaşayan 58 yaşındaki Russ Kellett'ın iddiaları çok sayıda UFO meraklısını şaşkınlığa uğrattı. Kendisini uzaylı avcısı ilan eden Kellett, 16 yaşından itibaren kaçırılmalarına dair hatıraları olduğunu dile getirdi. İngiliz pop yıldızı Robbie Williams'ı bir uzay gemisinde gördüğünü iddia ederek de tüm gözlerin kendisine çevrilmesini sağladı. UFO gözlemlerini belgeleyen ve deneyimlerini paylaşmak için film yapımcılarıyla birlikte çalışan Russ Kellett bu kez paylaştığı uçan yunus görüntüleri ile çok konuşulacak gibi görünüyor.

"UÇAN YUNUS" GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Daily Star'ın haberine göre; UFO avcısı Russ Kellett, yunus şeklinde bir uzay gemisi olduğuna inandığı "nesnenin" görüntülerini paylaştı. İddialara göre Kellett, gökyüzünde hareket eden bir UFO'nun yer aldığı videoyu 2002'de çekti. Videodaki nesne, üstte sivri bir "yüzgeç" ile birlikte kavisli bir biçime sahip gibi görüldü.

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Russ Kellett, 'yunus şeklindeki' uçan cismin bir uzay aracı olduğuna ikna oldu. "Bu bir helyum balonu olsaydı, ipi görürdünüz." diyerek de ikna olma nedenini açıkladı. Ancak Kellett ne kadar ikna olmuş olsa da iddiası henüz ispat edilmiş değil.

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58 yaşındaki adam, insan vücudunda öküz başlı bir yaratık da dahil olmak üzere daha önce "karşılaştığı" bazı uzaylıların taslağını çizmişti. İkinci bir çizimde ise kel kafalı, keskin çeneli, derin geniş gözlere sahip ve göğsünde bir şimşek işareti olan insan biçiminde bir uzaylı çizmişti.

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