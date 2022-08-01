HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Uzaylılar ve ejderhalar arasında savaş" dedi, çalıntı kamyoneti üsse sürdü! ABD bu olayla çalkalanıyor

"Uzaylılar ve ejderhalar arasında savaş" dedi, çalıntı kamyoneti üsse sürdü! ABD bu olayla çalkalanıyor

01.08.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Florida'da Corey Allan Johnson isimli bir adam, uzaylılar ve ejderhalar arasındaki bir savaş konusunda uyarmak için Uzay Kuvvetleri üssüne girmeye çalıştı. Johnson, çaldığı kamyoneti Uzay Kuvvetleri üssüne sürdü. Tutuklanan adam, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından kendisine verilen bir görevde olduğunu açıkladı.

"Uzaylılar ve ejderhalar arasında savaş" dedi, çalıntı kamyoneti üsse sürdü! ABD bu olayla çalkalanıyor

Olay Florida'nın Brevard County bölgesindeki Patrick Uzay Kuvvetleri Üssü'nün dışında gerçekleşti. İlk olarak Military.com tarafından bildirildiği üzere Corey Allan Johnson, bir kamyonet çaldı ve onu Uzay Kuvvetleri üssüne sürdü. Tutuklandığında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından kendisine verilen bir görevde olduğunu iddia etti.

ABD BAŞKANI KAFASININ İÇİNDEN SÖYLEMİŞ

Polis tutanaklarında Johnson, aracı üç gün önce ele geçirdiğini ve sahibinin kim olduğunu bilmediğini, ABD Başkanı'nın kafasının içinden ona aracı alması gerektiğini söylediğini belirtti.

Space Force

Avustralya'da gökyüzü pembeye boyandı! Uzaylı istilası sandıkları olayın aslı bakın ne çıktıAvustralya'da gökyüzü pembeye boyandı! Uzaylı istilası sandıkları olayın aslı bakın ne çıktı

"ÇİN EJDERHALARIYLA SAVAŞAN ABD UZAYLILARI VAR"

Tutanaklara göre Johnson'ın "kafasının içindeki ABD Başkanı", uyarıda bulunmak için Patrick Hava Kuvvetleri üssüne gitmesi gerektiğini açıkladı. Johnson'ın iddiasına göre, “Başkan, Çin ejderhalarıyla savaşan ABD uzaylıları olduğunu hükümete söylemesi gerektiğini söyledi.

Johnson, kamyonun kime ait olduğunu bilmediğini ve izinsiz aldığını itiraf etti. Polisler onu otomobil hırsızlığından tutukladı. Uzay Kuvvetleri'ni uyarmak için üsse ise giremedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıdaKredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıda
AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir
Anahtar Kelimeler:
abd abd başkanı ejderha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

Yok artık Balotelli! Yeni adresi taraftarları sinirden çileden çıkardı

Yok artık Balotelli! Yeni adresi taraftarları sinirden çileden çıkardı

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Korkunç olay! Eşini uyuduğu sırada katletti

Korkunç olay! Eşini uyuduğu sırada katletti

Zehra Bayır’ın ölümünde yeni detaylar!

Zehra Bayır’ın ölümünde yeni detaylar!

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kayınvalide paylaşımı! "Daha genç ve güzel"

Kayınvalide paylaşımı! "Daha genç ve güzel"

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.