"Uzaylılar ve ejderhalar arasında savaş" dedi, çalıntı kamyoneti üsse sürdü! ABD bu olayla çalkalanıyor

Olay Florida'nın Brevard County bölgesindeki Patrick Uzay Kuvvetleri Üssü'nün dışında gerçekleşti. İlk olarak Military.com tarafından bildirildiği üzere Corey Allan Johnson, bir kamyonet çaldı ve onu Uzay Kuvvetleri üssüne sürdü. Tutuklandığında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından kendisine verilen bir görevde olduğunu iddia etti.

ABD BAŞKANI KAFASININ İÇİNDEN SÖYLEMİŞ

Polis tutanaklarında Johnson, aracı üç gün önce ele geçirdiğini ve sahibinin kim olduğunu bilmediğini, ABD Başkanı'nın kafasının içinden ona aracı alması gerektiğini söylediğini belirtti.

"ÇİN EJDERHALARIYLA SAVAŞAN ABD UZAYLILARI VAR"

Tutanaklara göre Johnson'ın "kafasının içindeki ABD Başkanı", uyarıda bulunmak için Patrick Hava Kuvvetleri üssüne gitmesi gerektiğini açıkladı. Johnson'ın iddiasına göre, “Başkan, Çin ejderhalarıyla savaşan ABD uzaylıları olduğunu hükümete söylemesi gerektiğini söyledi.

Johnson, kamyonun kime ait olduğunu bilmediğini ve izinsiz aldığını itiraf etti. Polisler onu otomobil hırsızlığından tutukladı. Uzay Kuvvetleri'ni uyarmak için üsse ise giremedi.

