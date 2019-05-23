HABER

Üzeri kirli çocuğu koltuktan kaldırıp yere oturttuğu iddia edilen şoför, seferden men edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 17:42 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde minibüse binen bir çocuğu, kıyafetleri kirli olduğu gerekçesi ile koltuktan kaldırıp yere oturttuğu iddia edilen şoför, 6 ay süre ile seferden men edildi.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde minibüse binen bir çocuğu, kıyafetleri kirli olduğu gerekçesi ile koltuktan kaldırıp yere oturttuğu iddia edilen şoför, 6 ay süre ile seferden men edildi. Sosyal medyada tepkilerin odağı haline gelen şoför Ali Sarı, "Çocuğa hiçbir şekilde, 'Kalk, buraya otur' demedim. Böyle bir olayın yaşanmasına çok üzüldüm" dedi. Sosyal medyada yer alan iddiya göre; ismi öğrenilemeyen bir çocuk, 10 gün önce sabah saatlerinde Kargıcak Mahallesi'ndeki evine gitmek için sanayi sitesi önünden Ali Sarı yönetimindeki dolmuşa bindi ve ücretini ödeyip koltuğa oturdu. Kıyafetleri kirli olduğu gerekçesi ile şoför tarafından yerinden kaldırılan küçük çocuk, kapı girişinde yere oturtuldu. O sırada bir yolcunun çocuğun fotoğrafını çekip, 'Kargıcak dolmuşunun şoförü, sırf kıyafetleri kirli diye koltuğa oturtmadı ve üstüne azarladı. Ücretini dahi ödemişti. Tek suçu ise ekmek parası için sanayide çalışması' notu ile sosyal medyada paylaşması üzerine şoföre tepki yağdı. Soruşturma başlatan kooperatif yönetimi, tepkiler ardından şoför Ali Sarı'yı 6 ay süre ile seferden men etti. 'KALK, BURAYA OTUR' DEMEDİM Çocuğa müdahalede bulunmadığını belirten şoför Ali Sarı, "Çarşıdan küçük yolcuyu aldım ve ben yola bakmakla meşguldüm. Çocuğa hiçbir şekilde, 'Kalk, buraya otur' demedim. Ben de sabahleyin bu görüntünün sosyal medyadan paylaşıldığını görünce şok oldum. Ben böyle bir olayın yaşanmasına ve verilen tepkilere çok üzüldüm. Benim burada hiçbir müdahalem yoktur. Kaldı ki, biz her zaman sanayi sitemizin önünden yolcu alırız ve yolcularımızın üzeri kirli olabilir ama hiçbirini ayakta götürmeyiz. Hepsi yerini alır ve yolculuklarını yaparlar, çok üzgünüm" dedi. BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ Paylaşım üzerine soruşturma başlattıklarını dile getiren Kargıcak Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Murat Erdoğan ise, "Hemen minibüsün kamerasını incelemeye aldık. Olayın görüldüğü ve paylaşıldığı gibi olmadığını gördük. Minibüs şoförümüz Ali Sarı, çocukla hiçbir diyaloğa girmiyor. Dışardan birisi kapıdan müdahale ederek çocuğu oturduğu koltuktan kaldırıyor ve yere oturmasını işaret ediyor. Çocuk da kalkıyor ve yere oturuyor ama şoför ile hiçbir diyaloğa girmiyor. Bir yolcu da bunu çekip, sosyal medyadan yayınlıyor. Biz olayın araştırılması ve sonuca bağlanıncaya kadar adı geçen minibüs şoförünün belgesini 6 aylık süreyle durdurduk. Böyle bir olayın yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz" diye konuştu. Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Erdoğan da fotoğraftaki çocuğun sanayide çalışmadığını, çocuğun sanayide çöp toplayan kişilerden olabileceğini söyledi.

PARTNERİşte Avrupa'nın en ucuz kentleriİşte Avrupa'nın en ucuz kentleri
Üstüne çıktığı taksinin camlarını kırdıÜstüne çıktığı taksinin camlarını kırdı
Moldovalı Olga, fakülte birincisi olduMoldovalı Olga, fakülte birincisi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre'den sonra bir bomba daha

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Meteoroloji'den Marmara'da sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji İstanbul için uyardı ve saat verdi

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.