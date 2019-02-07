HABER

'Üzerimde bomba var' diyen şüpheliyi etkisiz hale getiren polisler ödüllendirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 14:31 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü önünde, 'Üzerimde bomba var' diyen Cahit B.'yi (29) bacağından vurarak etkisiz hale getiren 6 polis memuru ödüllendirildi.  Cumartesi akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü binası önündeki nöbetçi kulübesine yaklaşan Cahit B., 'Üzerimde bomba var' dedi.

'Üzerimde bomba var' diyen şüpheliyi etkisiz hale getiren polisler ödüllendirildi

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü önünde, 'Üzerimde bomba var' diyen Cahit B.'yi (29) bacağından vurarak etkisiz hale getiren 6 polis memuru ödüllendirildi.
Cumartesi akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü binası önündeki nöbetçi kulübesine yaklaşan Cahit B., 'Üzerimde bomba var' dedi. Nöbetçi polis memurları ise kendilerine yaklaşan Cahit B.´yi durması için uyardı. Polisin uyarısına uymayarak binaya doğru yürümeye devam eden Cahit B., polis memurunun bacağına 3 el ateş etmesiyle etkisiz hale getirildi. Yaşanan olay üzerine Emniyet Müdürlüğü binası yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine sağlık ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Yerde yatan Cahit B.'nin üzerinde arama yapan ekipler herhangi suç unsuru bulamadı. Cahit B., olay yerine çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
POLİSLERE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ise olay günü emniyet müdürlüğüne girmek isteyen şahsı, soğukkanlılıkla karşılayan ve güvenlik tedbirlerine uygun şekilde etkisiz hale getiren nöbetçi polis memurlarını, başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Valilik makamında gerçekleştirilen törende polis memurlarına başarı belgesi veren Vali Erin, “Olaylara, başka bir tehlikeye meydan vermeden müdahale, ancak bu kadar başarılı olur. Sizleri tebrik ediyorum. Olaya müdahale eden arkadaşlarımızın teknikleri, müdahale yöntemleri tam bizim istediğimiz şekilde gerçekleşti. Buralar kritik yerler, her an her şeyle karşılaşabiliriz. Bunun için soğukkanlılıkla, sağduyuyla tehlikeyi bertaraf etmeye yönelik her türlü yöntemi kullanmak suretiyle işinizi en iyi şekilde yerine getirdiniz. Bu takdiri de hak ettiniz, başarılarınızın devamını diliyorum, tebrik ediyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum” diye konuştu.
Polislere başarı belgesinin dağıtımına İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile Jandarma Alay Komutanı Albay Sabri Kirişçi hazır bulundu.

FOTOĞRAFLI

'Üzerimde bomba var' diyen şüpheliyi etkisiz hale getiren polisler ödüllendirildi'Üzerimde bomba var' diyen şüpheliyi etkisiz hale getiren polisler ödüllendirildi'Üzerimde bomba var' diyen şüpheliyi etkisiz hale getiren polisler ödüllendirildi'Üzerimde bomba var' diyen şüpheliyi etkisiz hale getiren polisler ödüllendirildi

Bu taytı giyecek cesurlar aranıyorBu taytı giyecek cesurlar aranıyor
Gıda kolisi dağıtılacağı söylentisiyle belediyeye koştularGıda kolisi dağıtılacağı söylentisiyle belediyeye koştular
Simit satarak Elazığspor'a destek olan Muhammed, kalp krizinden öldüSimit satarak Elazığspor'a destek olan Muhammed, kalp krizinden öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.