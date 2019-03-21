"Üzerimize oynanan oyunları boşa çıkartalım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Niyetimiz çok halis ve net; tekrar PKK belini doğrultmasın bu ülkede, 15 Temmuz gibi bir hadise yaşamayalım. Üzerimize oynanan oyunları, tuzakları boşa çıkartalım. Niyetimiz çok net bir şekilde budur. Bundan daha güzel bir niyet olabilir mi?" dedi.

Adapazarı Belediyesi önünde düzenlenen ve mehteran gösterisiyle başlayan Nevruz Bayramı kutlama programında konuşan Yavuz, Cumhur İttifakı kapsamında bir araya gelen iki partinin amacının ve niyetinin belli olduğunu söyledi.

Niyetin "hayr" olduğunu akıbetin de "hayr" olacağını belirten Yavuz, "Niyetimiz çok halis ve net; tekrar PKK belini doğrultmasın bu ülkede, 15 Temmuz gibi bir hadise yaşamayalım. Üzerimize oynanan oyunları, tuzakları boşa çıkartalım. Niyetimiz çok net bir şekilde budur. Bundan daha güzel bir niyet olabilir mi? Bu niyetle bir araya gelmiş bu topluluğu yürekten selamlamak, gönülden alkışlamak istiyorum. Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

Yavuz, karşılarında ne yaptığını bilmeyen, rastgele kişilerin koluna girmek suretiyle 4 benzemez partinin bir araya geldiğini ve adeta PKK'yı meşrulaştırırcasına adımların atıldığını, pazarlıkların yapıldığı bir manzaranın olduğunu savunarak, "Şimdi o ittifakla bu ittifak Allah aşkına bir olabilir mi? Ben onun için ilk günden beri şunu söylüyorum ve bugün de söylemek istiyorum; Cumhur İttifakı bu sebepten ötürü son derece bereketli bir ittifaktır." şeklinde konuştu.