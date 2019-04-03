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Üzerinde 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:11 | Son Güncelleme

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, yolda yürüyen şüpheli üzerinde yapılan aramada 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi.

Üzerinde 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın İpekyolu ilçesinde, yolda yürüyen şüpheli üzerinde yapılan aramada 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Işık 2. Sokak'ta yaya olarak yürüyen A.A'nın hareketlerinden şüphelendi. Polis, şüpheli A.A'nın üst ve elindeki poşette arama yaptı. Aramada, poşetin içerisine 3 plastik pet içerisine gizlenen 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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