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Üzerinde 3 kilo 55 gram eroinle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 10:13 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yolda durdurulup, üst aramasında 3 kilo 55 gram eroin ele geçirildikten sonra gözaltına alınan kişi, mahkemece tutuklandı.  Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Üzerinde 3 kilo 55 gram eroinle yakalandı

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yolda durdurulup, üst aramasında 3 kilo 55 gram eroin ele geçirildikten sonra gözaltına alınan kişi, mahkemece tutuklandı.
Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolda polis ekiplerince durdurulan, ismi açıklanmayan şüphelinin üst araması yapıldı. Şüphelinin üzerinde, 3 kilo 55 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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