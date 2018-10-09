Üzerinde 3 kilo 55 gram eroinle yakalandı

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yolda durdurulup, üst aramasında 3 kilo 55 gram eroin ele geçirildikten sonra gözaltına alınan kişi, mahkemece tutuklandı.
Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolda polis ekiplerince durdurulan, ismi açıklanmayan şüphelinin üst araması yapıldı. Şüphelinin üzerinde, 3 kilo 55 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi
Silivri Cezaevi'nde 'yok artık' dedirten olay: Gardiyan ve hükümlü gece yarısı dışarıp çıkıp, bir paketle geri döndü!
Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!
Cani çiftten korkunç itiraf! Yaptıklarına inanamayacaksınız!
Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan
Muharrem İnce hakkında gündemi sarsacak iddia!
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum