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Üzerinde apartman olan tarihi hamam restore edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 10:38 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, 18. yüzyılda Hamalzade Hacı Hasan tarafından yaptırılan ve bir kısmı apartmanın altında kalan tarihi hamam restore edildi

KOCAELİ (AA) - Hamalzade Hacı Hasan tarafından 18. yüzyılda yaptırılan tarihi hamam, İzmit Belediyesi tarafından restore edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmit'te bir kısmı üstünde 7 katlı apartman bulunan, Osmanlı dönemine ait şehrin önemli eserlerinden biri olan, 18. yüzyılın ortalarında Hamalzade Hacı Hasan tarafından yaptırılan tarihi hamamın 2016'da başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Hacıhasan Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi'nde bulunan ve İstanbul'daki tarihi Cağaloğlu Hamamı'nın bir benzeri olan, yaklaşık 25 yıl önce üzerine 7 katlı apartman yapılan 250 metrekarelik Yeni Hamam'ın restorasyon çalışmaları aslına uygun olarak titizlilikle gerçekleştirildi.

Tarihi hamamın restorasyon çalışmaları için 1 milyon 200 bin lira harcandı.

Geçmiş yıllardaki ihmaller nedeniyle büyük hasar gören ve unutulmaya yüz tutan Yeni Hamam, sergi salonu olarak kullanılacak.

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Hamalzade Hacı Hasan Hamam izmit Restorasyon yeni hamam

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