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  4. Üzerinde çelik yelekle yakalandı, "Cezaevinden çıktım, hasmım var" dedi

Üzerinde çelik yelekle yakalandı, "Cezaevinden çıktım, hasmım var" dedi

06.07.2021 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da denetleme yapan polis ekibinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre ileride yolu kesen devriye ekiplerince yakalanan otomobilde yolcu konumunda bulunan Azat D.'nin üzerinden çelik yelek çıktı. Azat D., "Cezaevinden çıktım, hasımlarım var" dedi.

Üzerinde çelik yelekle yakalandı, "Cezaevinden çıktım, hasmım var" dedi

Merkez Sarıçam ilçesi D400 Karayolu'nda sabit yol kontrolü yapan polis, şüphelendiği otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iddiaya göre yol kenarındaki dubaları devirerek hızla kaçtı. Polisin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzergahlarında önlem alındı. Bir süre ara sokaklara giren sürücü, daha sonra merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi D400 Karayolu üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına takıldı. Otomobil, Dedekorkut Mahallesi yakınlarında yolu kesen devriye ekiplerince yakalandı. Polis ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile araçtaki Azat D.'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, Azat D.'nin üst aramasında tişörtünün altına çelik yelek giydiği tespit edildi. Cezaevinden çıktığını ve hasımları olduğu için çelik yelekle gezdiğini söyleyen Azat D. ve otomobil sürücüsü polis merkezine götürüldü. Otomobil ise detaylı incelenmek üzere Akıncılar Polis Merkezi'nin otoparkına çekildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Adana
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