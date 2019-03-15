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Üzerinde esrar bulunan Suriyeli gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 13:26 | Son Güncelleme

KİLİS'te, mahalle bekçilerinin parkta hareketlerinden şüphelenerek, durdurduğu ve üzerinden esrar çıkan Suriye uyruklu N.B., gözaltına alındı.

Üzerinde esrar bulunan Suriyeli gözaltında

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, mahalle bekçilerinin parkta hareketlerinden şüphelenerek, durdurduğu ve üzerinden esrar çıkan Suriye uyruklu N.B., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri, Kartalbey Mahallesi'ndeki İslambey Parkı'nda hareketlerinden şüphelendikleri Suriyeli N.B.'yi durdurdu. Bekçilerin, N.B.'nin üzerinde yaptığı aramada 2,32 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, N.B.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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