Üzerinde kar biriken ahırın çatısı çöktü, hayvanlar enkaz altında kaldı

Bilecik’te, bir ahırın kar biriken çatısının çökmesi sebebiyle enkaz altında kalan büyükbaş hayvanlar, yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Günyarık Köyü’nde meydana geldi. Hasan Sönmez’e ait ahırın çatısı yoğun yağan kar yağışı sonrası çöktü. Ahırın yanındaki evinde oturan ve sesi duyan Sönmez hemen ahıra koşarken 2 adet büyükbaş hayvanın enkaz altında kaldığını gördü. Çevredeki vatandaşların yardımı ile enkazdan yaralı olarak çıkartılan hayvanlar veteriner kontrolünden geçirildi.

