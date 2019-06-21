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Üzerinde oynadıkları traktör devrildi, Enes öldü, Ada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 19:17 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de oyun oynarken bindikleri park halindeki traktörün, bir anda hareket ederek, 4 metre yükseklikten düşmesi sonucu iki kardeş aracın altında kaldı.

Üzerinde oynadıkları traktör devrildi, Enes öldü, Ada yaralandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de oyun oynarken bindikleri park halindeki traktörün, bir anda hareket ederek, 4 metre yükseklikten düşmesi sonucu iki kardeş aracın altında kaldı. Kazada, kardeşlerden Ramazan Enes Güler (4) hayatını kaybetti, Elif Ada Güler (9) ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Acıpayam ilçesinin Yeşulyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Ada Güler ile kardeşi Ramazan Enes, oyun oynarken Erdal Aslan'a ait park halindeki 20 KU 595 plakalı traktöre bindi. Traktör bir anda bilinmeyen nedenle hareket etmeye başlayıp, 4 metre yükseklikten bahçeye düştü. İki kardeş traktörün altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla iki çocuk, traktörün altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, iki kardeşten Ramazan Enes Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralandığı belirlenen Elif Ada Güler ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Üzerinde oynadıkları traktör devrildi, Enes öldü, Ada yaralandıÜzerinde oynadıkları traktör devrildi, Enes öldü, Ada yaralandıÜzerinde oynadıkları traktör devrildi, Enes öldü, Ada yaralandı

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