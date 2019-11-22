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Üzerinde zehir dolu kuşakla otogarda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 16:21 | Son Güncelleme

Denizli’de narkotik polisi tarafından zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 4 kişi tutuklanırken, operasyonlarda bir şahıs uyuşturucu taşımak için beline göre özel olarak hazırlanmış korse görünümlü kuşakla yakalandı.

Denizli’de narkotik polisi tarafından zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 4 kişi tutuklanırken, operasyonlarda bir şahıs uyuşturucu taşımak için beline göre özel olarak hazırlanmış korse görünümlü kuşakla yakalandı. Kuşağın içerisinde ise 575 gram metamfetamin maddesi, 335 gram reçine esrar maddesi ve 135 adet uyuşturucu hap çıktı.
Operasyonlar, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çevre kentlerden Denizli’ye uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan bir şüpheli, şehirler arası otogarda gözaltına alındı. A.A. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında ise beline sarılı uyuşturucu madde nakli için özel hazırlanmış korse görünümlü kuşağın içerisinden 575 gram metamfetamin, 335 gram reçine esrar ve 135 adet uyuşturucu hap çıktı.

Gözaltına alınan şahsın 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1 kilo 356 gram metamfetamin, 447 gram toz esrar, 335 gram reçine esrar, 135 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi düzeneği elde geçirildi.
Olaylarla ilgili uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında yakalanarak adli makamlara sevk edilen Ş.K., A.T., A.A., M.A.A. isimli 4 şüpheli tutuklanırken, yakalandığı sırada polis ekiplerine sahte kimlik beyan eden A.T. isimli şüphelinin 5 ayrı suçtan da toplam 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. B.B. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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