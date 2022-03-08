Üzerindeki örtü artık kalktı! Renault Austral resmen tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Renault Austral'in merakla beklenen tanıtımı gerçekleştirildi. Fransız otomobil markası Renault, yeni elektrikli SUV'si Renault Austral'in tasarımı ve özellikleri başta olmak üzere merak edilen birçok detayı resmen açıkladı.

RENAULT AUSTRAL'İN TASARIMI

Yeni Renault Austral, SUV modellerinin özelliklerini taşıyor. Renault, kıvrımlı hatlarıyla dikkat çeken SUV modelin yedi gövde rengiyle geldiğini söylüyor. Austral, çoğu elmas kesim olan 17 inç ila 20 inç arasında jantlarla sunuluyor.

İç tasarımda ise bizi 12.3 inç gösterge paneli ile 12 inç dikey multimedya ekranını bir arayan getiren OpenR ekranı karşılıyor. Ön cama yansıtılan 9.3 inçlik Head Up Display (Yükseltilmiş gösterge ekranı) da araçtaki ekran sayısına ekleniyor. Arka taraftaki yolcular için 27,4 cm'lik bir diz mesafesi bulunduğu aktarılıyor.

Yeni Austral, daha sportif bir görünüm sunduğu kaydedilen özel bir Esprit Alpine versiyonuyla geliyor. Markanın aktardığı bilgilere göre bu, bir Renault otomobilinde ilk kez kullanılıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renault Austral, dört tekerlekten çekişe sahip, 4CONTROL Advanced özellikli bağımsız süspansiyon seçeneği ile de satın alınabiliyor. Dört tekerlekten çekişe sahip versiyonun dönüş çapı 10.1 metre olarak belirtiliyor.

RENAULT AUSTRAL'İN MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni nesil CMF-CD platformunda tasarlanan Austral'in yeni bir E-TECH Full Hybrid motor dahil olmak üzere çeşitli elektrifikasyon teknolojileri sunduğu bildiriliyor.

200 beygir gücüne kadar 400V beslemeli yeni nesil E-TECH Hybrid motorlar ile gelen Austral'in, 130 beygir gücü sunabilen 48V Mild Hybrid Advanced ve 160 beygir gücü sunabilen 12V Mild Hybrid iki benzinli motor seçeneği de bulunuyor.

Austral, yeni bir E-TECH tam hibrit kendi kendini şarj eden motor sunuyor. 1,2 litre 3 silindirli turboşarjlı benzinli motor, 1,7 kWh lityum iyon 400V pil ve akıllı çok modlu debriyajsız bir şanzıman ile eşleşiyor. Böylece 200 HP'ye kadar güç üretimi gerçekleşebiliyor.

Renault dizel yakıtı alternatif olarak ise 1,2 litrelik 3 silindirli turboşarjlı benzinli motoru 48V lityum iyon pil ve marş motoruyla birleştiren Mild Hybrid Advanced motordan bahsediyor. Burada tam olarak 130 beygir gücü üretebilen bir motor ve manuel şanzıman var.

Mild Hybrid motor ise 1.3 litrelik 4 silindirli turboşarjlı direkt enjeksiyonlu benzinli bir motor olarak karşımıza çıkıyor. Bu motor halihazırda bazı Renault araçlarında mevcut olan bir motor olarak tanıtılıyor. Daimler ile birlikte geliştirilen motor, bir marş motoru ve 12V lityum iyon pil ile destekleniyor. X-TRONIC otomatik şanzımanla 140 beygir güç veya 160 beygir güç, manuel şanzıman ile ise 140 beygir güç sağlanıyor. Renault'a göre Mild Hybrid motor, 1.800 ila 3.500 rpm arasında 270 Nm maksimum torka sahip.

RENAULT AUSTRAL NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Üç elektrikli motorunun her biri, rejeneratif frenleme özelliğine sahip olan yeni Renault Austral, 2022'nin son çeyreğinden itibaren satışa sunulacak.

