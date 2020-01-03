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  4. Üzerinden 12 yıl geçen terör saldırısının eğitim şehitleri anıldı

Üzerinden 12 yıl geçen terör saldırısının eğitim şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da terör örgütü tarafından 2008 yılında bir dershanenin önünde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden eğitim şehitleri, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından 3 Ocak 2008 günü askeri servis aracının geçişi sırasında bir dershane önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6’sı öğrenci 7 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da terör örgütü tarafından 2008 yılında bir dershanenin önünde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden eğitim şehitleri, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.
Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından 3 Ocak 2008 günü askeri servis aracının geçişi sırasında bir dershane önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6’sı öğrenci 7 kişi hayatını kaybetti. Bombalı saldırının 12’inci yılında hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Yenişehir ilçesinde bulunan Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen anma programına Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, olayda çocuğunu kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, kamu kurum müdürleri, olayda yaralananlar, hayatını kaybedenlerin aileleri ve öğrenciler katıldı.
Vali Güzeloğlu, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne bu değerler uğruna hayatını seve seve feda eden, bu toprakları vatan eyleyen tüm şehitleri ve eğitim şehitlerini rahmet ve minnetle andığını söyledi. Vali Güzeloğlu, “Ruhları şad, makamları cennet olsun. Bir büyük millet olarak annesinden emdiği helal sütle, babasından aldığı hayır duayla ve vatana ısmarlanan yetişen her genç evlatta biz bu duruşu görüyor ve biliyoruz. En değerli varlık olan canı, hayatı çok daha değerli olan vatanı, devlet, millet bayrak ve ezan için seve seve feda eden bir şühedanın izlerini görüyoruz. Bu topraklar bu duruşla vatan oldu” dedi.
Oğlunu 12 yıl önce bombalı terör saldırısında kaybeden Milletvekili Eronat ise, oğluyla oyun hamuru oynadığını anlatarak, “Mühendis olmama rağmen 2+2’nin 4 ettiğini onunla yeniden öğrendim. Satranç öğrettim, ona yenildim. Örümcek Adam’ı seyrettim, Kemal Sunal’ı ve Hababam Sınıfı’nı oğlumla daha çok yeniden seyrettim” diye konuştu.
Anma etkinliği, müzik dinletisi ve karanfillerin bırakılmasıyla son buldu.

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