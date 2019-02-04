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Üzerinden 27 yıl geçti acısı geçmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK mensuplarınca Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde, 27 yıl önce gerçekleştirilen katliamda şehit olan vatandaşlar, mezarları başında anıldı.Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği üyeleri, Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde terör örgütü PKK mensuplarının gerçekleştirdiği ve 10 kişinin şehit olduğu olayın yıl dönümü nedeni ile anma etkinliği düzenledi.

Üzerinden 27 yıl geçti acısı geçmedi

Terör örgütü PKK mensuplarınca Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde, 27 yıl önce gerçekleştirilen katliamda şehit olan vatandaşlar, mezarları başında anıldı.
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği üyeleri, Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde terör örgütü PKK mensuplarının gerçekleştirdiği ve 10 kişinin şehit olduğu olayın yıl dönümü nedeni ile anma etkinliği düzenledi. Şehitlerin mezarlarının ziyaret edilmesinin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Dernek üyeleri, okunan duaların ardından olayda şehit olan Gök ve Tunç ailelerinin evlerini ziyaret etti. Aynı odada 8 şehit veren Ahmet Gök, 1992 yılının haziran ayında gece saatlerinde evlerine baskın olduğunu söyledi. Köylerinde bulunan 3 evin hedef alındığını belirten Gök, evine roket ve yakıcı madde atıldığını diğer evlere de roket atılması sonucu 10 şehit verdiklerini dile getirdi.

"İsmi konulmamış 40 günlük bebek şehit oldu"
Şehitlerin arasında ismi konulmayan 40 günlük bir kız çocuğunun da olduğunu anlatan Gök, "Benim yaşlı annem 85 yaşındaydı. Diğer çocuklarım ve şehitlerim 2, 3, 5 ve 6 yaşlarındaydılar. Terör vahşetini o tarihlerde gördük. Terör örgütü bu vahşetlerle bir yere varamayacaktır. Çünkü onlar hep ölüm kusturuyor, onlara da Allah ölüm kusturacak. Bunlar Kürtler için çalışıyoruz, Kürt davası için çalışıyoruz diyorlar halbuki bunların Kürtlerle hiçbir alakası yok, bunlar Avrupa ülkelerine uşaklar, kafirlere uşaktırlar. Amerika, İsrail, İngiltere, Almanya ve bütün kafir devletlerin uşağıdırlar. Allah’ın izniyle devlet arkamızda oldukça biz devletimizin arkasında oldukça birbirimiz birlik olduğumuz ve kenetlendiğimiz sürece hiçbir şey yapamayacaklardır. 15 temmuz gibi 15 temmuzda nasıl ki geçit verilmemişse şimdide bunlara geçit verilmeyecektir" dedi.

"Saldırıda bir aile yok oldu"
Olayda yaralanan Nurettin Baytar, terör örgütü mensuplarınca 1992 yılında düzenlenen saldırı sonucu bir ailenin yok olduğunu söyledi. Baytar olayda 80 yaşındaki bir ninenin de 40 günlük bir bebeğin de şehit olduğunu ifade etti.
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, 1992 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca vaşice, kalleşçe şehit edilen 10 insanı anmak için burada olduklarını söyledi. Çelik, "Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek onlara dua okuduk. Ahmet amca bir gecede 6 çocuğunu eşini ve annesini kaybetti. Düşünebiliyor musunuz bir gecede bir aileyi hatta bunların arasında 40 günlük ismi konulmamış bebeği katledecek, şehit edecek vicdansızlığa, insanlıktan nasibini almamış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bunların ne din ile ne vicdan ne de insanlıkla hiçbir alakaları yoktur. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine ise başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

Üzerinden 27 yıl geçti acısı geçmedi

Üzerinden 27 yıl geçti acısı geçmedi

Üzerinden 27 yıl geçti acısı geçmedi

Üzerinden 27 yıl geçti acısı geçmedi

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