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  4. Üzerinden cephanelik çıkan kadının savunması "pes" dedirtti: Kızımı evlendirecektim

Üzerinden cephanelik çıkan kadının savunması "pes" dedirtti: Kızımı evlendirecektim

14.09.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 20 adet silahı satmak isterken jandarma tarafından suçüstü yakalanan ve "Çocuğumu everecektim. Ama beş kuruşum yoktu. Çocuğumu evlendirmek için bu işi kabul ettim" diyen kadın kurye ile kadının evinin balkonunda yakalanıp silahları Konya’dan birlikte getirdiğini itiraf eden şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üzerinden cephanelik çıkan kadının savunması "pes" dedirtti: Kızımı evlendirecektim

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube JASAT Timi, Manavgat KOM Timi, Manavgat JASAT ve Manavgat Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

20 ADET SİLAHLA YAKALANDI

Kasaplar Mahallesi’ndeki parkta 20 adet silah ve bu silahlara ait şarjörlerle yakalanan Durşen Cingöz isimli kadın ile, kadının evinin balkonunda yakalanan ve silahları Konya’dan birlikte getirdiklerini itiraf eden Hulusi Maviş gözaltına alındı.

SİLAH TİCARETİ YAPMA SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılan iki şüpheli Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince silah ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne teslim edildi.

JANDARMA VE POLİSİN UZUN SÜREDİR TAKİBİNDEYMİŞ

Durşen Cingöz’ün uzun süredir silah ticareti yaptığı, jandarma ve polis istihbarat birimlerinin takibinde olduğu bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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