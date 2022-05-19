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Üzerinden cip geçti, mucize kurtuluşu saniye saniye görüntülendi! 'Videoyu izledim, şok geçirdim'

19.05.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan 4 yaşındaki Halil Fener mucize bir şekilde ölümden döndü. Küçük çocuğun üzerinden cip geçtiği şok etkisi yaratan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. "Videoyu izledim, şok geçirdim" diyen annesi, prematüre bebek olduğunu belirttiği Halil Fener'in başına daha önce gelenleri de anlatınca şaşkınlık arttı.

Üzerinden cip geçti, mucize kurtuluşu saniye saniye görüntülendi! 'Videoyu izledim, şok geçirdim'

Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oynamak için karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Halil Fener'in üzerinden cip geçti. Cip sürücüsü çocuğu fark etmeden ilerlerken, cipin altından çıkan çocuk, ayağa kalkarak yol kenarındaki arkadaşlarının yanına gitti. Olayın şaşkınlığıyla ne olduğunu anlayamayan küçük çocuğu gören yakınları ise koşarak geldi. Çocuğu kontrol eden bir kişi, çocuğu kucağına alarak eve götürdü. Cipin çocuğun üzerinden geçmesi ve çocuğun ayağa kalkması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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"ÖLDÜ ZANNETTİM"

Araç altında kalan 4 yaşındaki Halil Fener'in annesi Besile Fener, "Aşağıya inmek istedi. Ben bırakmadım. Sonra ısrar edince inmesine izin verdim. Aşağıdan bir ses geldi. Baktık ki çocuğa cip çarpmış. Kayınbabamın kucağındaydı. Bir sıkıntısı yoktu. Daha önce de bir araba çarpmıştı. Bir kere de merdivenden düştü. Bir mucize oldu. Prematüre bebek. Daha önce de bir sene hastanede kaldı. Ben öldü zannettim. Videoyu izledim, şok geçirdim" dedi.

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"SÜRÜCÜLER BİRAZ DİKKATLİ OLSUNLAR"

Kazayı duyar duymaz torununun yanına koşan dede Mehmet Fener ise, "Yolun karşısına geçerken araba görmedi herhalde. Çocuk arabanın altına girdi, öbür taraftan çıktı. Bir şey olmadı çok şükür. Adam şoktaydı. Ben bir şey olmadığını söyledim. Sürücüler biraz dikkatli olsunlar. Vurunca da kaçmasınlar" şeklinde konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vursun duymaz kadin birde anlatiyor başka olayları dogur sal çayıra ohh

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