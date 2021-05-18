Üzerinden uyuşturucu çıkan kızın verdiği bilgiyle harekete geçildi! Yakalandılar

İstanbul yolu jandarma kavşağında uygulama yapan Etimesgut Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir takside yolcu olarak bulunan Hatice Ü'nün (18) üzerinde yaptıkları aramada 4,5 gram metamfetamin ve 3 Lyrica isimli uyuşturucu hap buldu.

Uyuşturucu kullanma, hakaret, tehdit gibi suçlardan 5 ayrı kaydı olduğu belirlenen Hatice Ü, ekiplere, Keçiören'de oturduğunu ve ailesi ile tartıştığı için evden ayrıldığını belirterek, uyuşturucu maddeleri daha önceden tanıdığı Yusuf T'den aldığını söyledi.

Ayrıca Yusuf T. tarafından Yapracık bölgesindeki bir evde üç gündür zorla tutulduğunu ve tecavüze uğradığını iddia eden Hatice Ü, söz konusu kişinin yabancı uyruklu bir kişiyle uyuşturucu satışı yaptığını öne sürdü.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Yusuf T'nin babasına ait otomobille Mamak'tan çevre yolunu kullanarak Yapracık istikametine gittiğini belirledi. Eskişehir yolu üzerinde söz konusu otomobili durduran ekipler, araçtan indirdikleri Yusuf T. (33), Muhammed Y. (24) ve Afganistan uyruklu Muhammed Q'yu (29) gözaltına aldı.