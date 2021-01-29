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Üzerine 2 ton platform ızgara düşen işçi ağır yaralandı

29.01.2021 18:44 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kaynak yaparken üzerine yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara devrilen işçi ağır yaralandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da kaynak yaparken üzerine yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara devrilen işçi ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada kaynakçı olarak çalışan 37 yaşındaki Emre H., yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara imalatı sırasında kaynak yaparken söz konusu ızgara üzerine devrildi. Devrilen ızgaranın altında kalan Emre H., ölümden döndü. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emre H. ameliyata alındı. Emre H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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