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  4. Üzerine 2 ton platform ızgara düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine 2 ton platform ızgara düşen işçi hayatını kaybetti

30.01.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kaynak yaparken üzerine yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara devrilen işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde dün meydana geldi.

Samsun’da kaynak yaparken üzerine yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara devrilen işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada kaynakçı olarak çalışan 37 yaşındaki Emre Horasan, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara imalatı sırasında kaynak yaparken söz konusu ızgara üzerine devrildi. Devrilen ızgaranın altında kalan Emre Horasan ağır yaralandı. 112 sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emre Horasan ameliyata alındı. Horasan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti.

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