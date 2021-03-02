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Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar

02.03.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar

İzmir’de çalışırken beyin kanaması geçiren ve üzerine 6 şirket kurulup, adına 1.5 milyon lira kredi çekilen işsiz adam, "Benim bunları ödeyecek gücüm yok.

İzmir’de çalışırken beyin kanaması geçiren ve üzerine 6 şirket kurulup, adına 1.5 milyon lira kredi çekilen işsiz adam, "Benim bunları ödeyecek gücüm yok. Şu an zaten çalışmıyorum" dedi.
Nesimi Kılıç (49) 10 yıl önce bir fabrikada çalışmak için İzmir’e gitti. Ancak birkaç yıl çalıştıktan sonra beyin kanaması geçirdi. Bu nedenle Kılıç çalışamaz hale gelince iddiaya göre patronu ona “sen işe gelme biz senin sigortanı yatıralım maaşını da veririz” dedi. Kılıç, bir tarafı felç olduğu için bu durumu kabul etti. Ancak aradan 4 yıl geçtikten sonra patronu bu kez iddiaya göre artık sigortasını yatıramayacağını, işten çıkartacağını söyledi. Bunun üzerine Kılıç, İzmir’den Adana’ya geldi. Bir süre sonra ise bir özel bankadan aranan Kılıç, çektiği 1.5 milyon lira krediyi ödemediği için haciz işlemleri başlatılacağını öğrendi.
Kılıç, yargıya başvurarak krediyi kendisinin çekmediğini kanıtlamaya çalışırken bu kez de vergi dairesinden şirketlerin vergisinin ödenmediği yönünde tebligatlar gelmeye başladı. Kılıç bu durumu da araştırdığında üzerine 6 şirket kurulduğunu öğrendi. Kılıç, bu durumdan da haberdar olmadığını öne sürüp yargıya başvurdu. Kılıç’ın hukuk mücadelesi devam ederken, hem vergi borcu hem de kredi borcundan dolayı sürekli haciz geliyor. Ancak Kılıç bu borçları ödeyecek gücü olmadığını belirterek, “İzmir’de çalışırken rahatsızlandım çalışamaz duruma geldim. Patron bana işe gelmeden sigortamı yatırıp maaş veriyordu. Ancak üzerime 6 şirket kurmuşlar, adıma 1.5 milyon kredi çekmişler. Benim bunları ödeyecek gücüm yok. Şu an zaten çalışmıyorum” dedi.

Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar

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