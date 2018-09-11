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Üzerine ağaç dalı düşen muhtar kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 00:38 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, geçen Cumartesi kepçenin kovasının ağaca çarpması sonucu üzerine ağaç dalı düşen ve ağır yaralanan Erenler Mahallesi Muhtarı Mustafa Topal (64), bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Üzerine ağaç dalı düşen muhtar kurtarılamadı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, geçen Cumartesi kepçenin kovasının ağaca çarpması sonucu üzerine ağaç dalı düşen ve ağır yaralanan Erenler Mahallesi Muhtarı Mustafa Topal (64), bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Olay, geçen Cumartesi günü Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Andırın Belediyesince yapılan yol çalışası sırasında Mustafa B.'nin (32) kullandığı kepçenin kovası çam ağacına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kırılan ağacın dalı, o sırada kepçenin yanında bulunan Erenler Mahallesi Muhtarı Mustafa Topal'ın üzerine düştü.
Ağır yaralanan Topal, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kadirli 7 Mart Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisine alınan muhtar Topal, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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