Üzerine ağaç devrilen genç kız öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kesilen ağaç üzerine devrilen genç kız hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde, Zeynep Gümüş, (23) ağabeyinin ormanlık alanda kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Yakınları tarafından ilk olarak Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüş, buradan Ordu'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Gümüş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç kızın cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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