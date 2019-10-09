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Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 21:33 | Son Güncelleme

Kastamonu’da üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Haydarlar köyünde kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu 54 yaşındaki İsmail Kuruoğlu, ağır yaralandı.

Kastamonu’da üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Haydarlar köyünde kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu 54 yaşındaki İsmail Kuruoğlu, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Kuruoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuruoğlu’nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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