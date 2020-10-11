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Üzerine araç sürdükleri vatandaşları soyan yankesiciler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 12:42 | Son Güncelleme

İstanbul’da araç plakasını gizleyerek karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişilerin üzerine otomobil sürüp panik esnasında yankesicilik yapan şahıslar yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bazı kişilerin farklı tarihlerde Beyoğlu ve Şişli’de araç plakasını keçeli kalemle değiştirerek yaya geçidi gibi yerlerde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişilerin üzerine otomobil sürerek panik esnasında yankesicilik yaptığını belirledi.

İstanbul’da araç plakasını gizleyerek karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişilerin üzerine otomobil sürüp panik esnasında yankesicilik yapan şahıslar yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bazı kişilerin farklı tarihlerde Beyoğlu ve Şişli’de araç plakasını keçeli kalemle değiştirerek yaya geçidi gibi yerlerde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişilerin üzerine otomobil sürerek panik esnasında yankesicilik yaptığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, aynı aileye mensup Haydar T. (27), Samet T. (18), Gülşah T. (47) ve Aycan T’yi (29) 10 Ekim’de Şişli ilçesinde iki ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 205 adet uyuşturucu hap, 0,45 gram marihuana, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Haydar T.’nin 39, Samet T’nin 35, Gülşah T’nin 19 ve Aycan T’nin 66 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Zanlılar dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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