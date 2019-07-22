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Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde evine girmek için sürgülü demir bahçe kapısını açmaya çalışan Hayri Aslan (76) devrilen kapının altında kaldı.

Ağır yaralanan Aslan, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

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