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Üzerine bahçe kapısı düşen çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:12 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'da, apartman girişinde oyun oynayan Hüseyin Kaynar'ın (9) üzerine yaklaşık 400 kilogram ağırlığında bahçe kapısı düştü.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'da, apartman girişinde oyun oynayan Hüseyin Kaynar'ın (9) üzerine yaklaşık 400 kilogram ağırlığında bahçe kapısı düştü. Ağır yaralanan çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba Emin Kaynar, aynı kapının önlem alınmadığı için daha önce de başka bir çocuğun üzerine düştüğünü söyledi.

Tavşantepe Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda apartman girişinde oyun oynayan çocuklardan Hüseyin Kaynar’ın üzerine bahçe kapısı düştü. Olayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak kapıyı kaldırdı ve ambulans çağırdı. Yaşananların ardından baba Emin Kaynar, oğlunun ağır yaralanmasında büyük bir ihmal olduğunu, sorumluların cezalandırılması için tüm hukuki haklarını kullanacağını söyledi. Aynı kapının daha önce de başka bir çocuğun üzerine düştüğünü ancak sorumluların önlem almadığını ifade eden Kaynar, şunları söyledi:

"Çocuğun durumu içler acısı, yüzü gözü kanlar içerisinde. 6-7 kaburgası kırık, kafasında 10 tane dikiş var. Bu kapı, daha önce de komşumuzun oğlunun üzerine düştü, çocuk 3 gün komada yattı. Hala gerekli tedbirler alınmamış. Benim merak ettiğim kapının bu kadar büyük olması gerekir mi? Sanki kale kapısı yapmışlar. Madem bu kadar büyük kapı yapıyorsunuz güvenliğini sağlayın. Başkalarının çocukları da geçiyor, birkaçının üzerine düşüp ölebilirlerdi de. Bu acıyı kim telafi edecek sonra."

'ÜZERİME DÜŞÜNCE BELİM ÇATLAMIŞTI'

Aynı kapının daha önce üzerine düştüğünü belirten Mehmet Ali Taşkum ise kapının bir an önce yapılmasını istedi. Taşkum, "Üzerime düşünce hastaneye götürdüler. Bu kapının yapılmasını istiyorum. Bu kapı her zaman düşüyor. Hala belimdeki ağrılar devam ediyor" dedi. Kapının çocuğun üzerine devrilme anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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