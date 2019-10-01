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Üzerine bastığı demir kapak ters döndü, 2 metrelik kuyuya düşüp yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 14:04 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde yürüyüşe çıkan Ramazan Porsuk (56) üzerine bastığı demir kapağın ters dönmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik kuyuya düştü.

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde yürüyüşe çıkan Ramazan Porsuk (56) üzerine bastığı demir kapağın ters dönmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik kuyuya düştü. Bacağı kırılan ve kafa travması şüphesiyle tedaviye alınan Porsuk, "Biraz spor yapayım diye yürüyüşe çıktım. Kuyunun kapağına basınca döndü ve içine düştüm" dedi.

Nakliye işiyle uğraşan Ramazan Porsuk sabah Camikebir Mahallesi Denizli Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Kaldırımda yürüyen Porsuk, saat 09.30 sıralarında içme suyu vanasının üzerinin kapatıldığı demir kapağa bastı. Kapak ters dönerken, dengesini kaybeden Ramazan Porsuk yaklaşık 2 metrelik boş kuyuya düştü. Dizlerinin üzerine kuyuya düşen ve başını duvara vuran Ramazan Porsuk, o sırada yoldan geçen kamyon şoförü ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Porsuk yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Dinar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağ bacağında kırık olduğu belirlenen ve kafa travması yaşadığından şüphelenilen Ramazan Porsuk daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

'ÜZERİNE BASINCA DÖNDÜ'

Ramazan Porsuk, "Biraz spor yapayım diye yürüyüşe çıktım. İçme suyu şebekesinin kapağı, devamlı geçtiğimiz yer, birden ters döndü. Düştüm. Oğluma telefon açıyordum kamyoncu bir arkadaş görmüş, o geldi yardımcı oldu. Daha sonra vatandaşlar da yardımcı oldu. Kamyoncu görmese bayılsak ölüp gideceğiz. Kuyunun kapağına basınca döndü ve içine düştüm. Şükür kafama çarpmadı" dedi.

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