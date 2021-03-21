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Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, vatandaşlar kurtardı

21.03.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı.

Diyarbakır’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Şahsı vatandaşlar müdahale ederek kurtardı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi üzerinde meydana geldi. iddiaya göre, ailesi ile problemleri ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen A.İ. isimli şahıs, üzerine benzin döküp kendini yakarak intihara teşebbüs etti. Olaya, çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verildi. Yaralı şahıs A.İ.’ye olay yerinde ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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