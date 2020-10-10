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Üzerine benzin dökerek yakan ağır yaralı genç helikopterle Kocaeli’ne sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 14:03 | Son Güncelleme

Girdiği bunalım sonucu üzerine benzin dökerek kendini ateşe vermesi sonucu vücudu ağır şekilde yanan genç, Konya’da tedavi gördüğü hastaneden ambulans helikopter ile Kocaeli’ne sevk edildi.Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Hasan A.

Girdiği bunalım sonucu üzerine benzin dökerek kendini ateşe vermesi sonucu vücudu ağır şekilde yanan genç, Konya’da tedavi gördüğü hastaneden ambulans helikopter ile Kocaeli’ne sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Hasan A. adlı şahıs, girdiği bunalım sonucu üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalarak vücudunda ağır yanıklar oluşan genç, olay yerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Hasan A., durumunun ağırlaşması sonucu Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Kocaeli’de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.
Ambulans helikopter ile Derince ilçesinde bulunan hastane otoparkına getirilen ağır yaralı genç, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Yanık Ünitesine alınan genç yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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