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Üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 05:11 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde daha önce de birçok kez intihara kalkışan Mustafa A. (40), üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi.

Üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde daha önce de birçok kez intihara kalkışan Mustafa A. (40), üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle hükmet konağı yakınlarındaki bir noktaya gelen Mustafa A., yanında getirdiği bir şişe benzini üzerine dökerek, kendisini ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan Mustafa A.'yı saran alevler, kaymakam lojmanında görevli polis memuru tarafından söndürüldü. Ağır yaralan Mustafa A., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Mustafa A., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Daha önce de bir çok kez intihar girişiminde bulunan Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdiÜzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi

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