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  4. Üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi! Kızı dakikalarca dil döktü

Üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi! Kızı dakikalarca dil döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 19:35 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dün meyve- sebze satmasına izin verilmemesi nedeniyle kamyonetini ateşe veren Ahmet Karaman, bugün de yine izin verilmeyince üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi. Polis ekiplerince elindeki benzin bidonu alınan Karaman, gözaltına alındı. İtfaiye, polis ve Karaman'a su sıkarak müdahalede bulundu.

Yahya Kaptan Mahallesi'nde kamyonetine yüklediği meyve ve sebzeleri satarak geçimini sağlayan Ahmet Karaman, dün, her zaman satış yaptığı noktaya geldi.

KAMYONETİN KASASINI ATEŞE VERDİ

Kamyonetinin kasasını açan Karaman'ın satış yapmasına İzmit Belediyesi zabıta ekipleri izin vermedi. Bunun üzerine sinirlenen Karaman, kamyonetin önündeki meyve sebze dolu kasaları ve kamyonetin kasasını benzin dökerek ateşe verdi.

YİNE İZİN VERİLMEYİNCE KENDİ ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Bugün de yine aynı noktada satış yapmak isteyen Ahmet Karaman'a, İzmit Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yine izin vermedi. Bunun üzerine Karaman kamyonetinden çıkardığı benzini bu kez kendi üzerine döktü ve izin verilmemesi halinde kendini yakacağını söyledi.

BABASINI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Ahmet Karaman'ın kendini yakma ihtimali üzerine hazır bulundu. Ahmet Karaman'ın kendini yakacağını duyup olay yerine gelen kızı, babasını ikna etmeye çalıştı.

BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN FAYDALANILDI

Polis ekiplerinin kendisini ikna etmeye çalıştığı sırada Ahmet Karaman, elindeki benzin bidonunu üzerine dökmeye devam etti. Polis, Ahmet Karaman'ın bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakaladı. Bu sırada itfaiye ekipleri, Ahmet Karaman'ın üzerine ve kamyonetin çevresine döktüğü benzinin yanma ihtimaline karşı, polis ekiplerinin ve kamyonetin üzerine su sıktı. Gözaltına alınmak istenen Karaman'a kızı, sarılarak engel olmak istedi. Güçlükle sakinleştirilen Ahmet Karaman, gözaltına alındı. (DHA)

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