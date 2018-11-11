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Üzerine benzin döküp meydanda intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

MANİSA'nın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na 3 yaşındaki torunuyla birlikte gelen 52 yaşındaki Zeki Ç., oğlunun cezaevinde olduğunu eğer tahliye edilmezse, üzerine döktüğü benzini ateşe vereceğini söyledi.

Üzerine benzin döküp meydanda intihara kalkıştı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)-MANİSA'nın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na 3 yaşındaki torunuyla birlikte gelen 52 yaşındaki Zeki Ç., oğlunun cezaevinde olduğunu eğer tahliye edilmezse, üzerine döktüğü benzini ateşe vereceğini söyledi. Polisin çabaları sonucu ikna edilen Zeki Ç. eylemine son verirken, emniyete götürüldü.
Olay, bugün 14.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Meydana 3 yaşındaki torunuyla birlikte gelen Zeki Ç., heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Torununu meydanda bir köşeye bırakan Zeki Ç., üzerine yanında getirdiği pet şişedeki benzini döktü. Yere oturan Zeki Ç., intihar edeceğini söyledi. Olayı görenlerin ihbarıyla meydana itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oğlunun serbest bırakılmasını isteyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep eden Zeki Ç., polis tarafından ikna edildi. Oturduğu yerden kalkan Zeki Ç., torununu da kucağına alarak polis otosuna bindirilerek emniyette götürüldü. Zeki Ç.'nin oğlunun hangi suçtan ve ne zamandır cezaevinde olduğu ise öğrenilemedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Üzerine benzin döküp meydanda intihara kalkıştıÜzerine benzin döküp meydanda intihara kalkıştıÜzerine benzin döküp meydanda intihara kalkıştı

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