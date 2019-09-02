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Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 21:08 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mobilya Sanayisi'nde üzerine cam düşen işçi Suriye uyruklu Muhammed Bekri Paşa (29) ağır yaralandı. Vücudunda derin kesikler oluşan işçi hastanede tedaviye alındı.

Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı

Olay, İnegöl ilçesindeki Ağaç İşleri Sanayi 13. Sokak üzerinde faaliyet gösteren cam işleme fabrikasında akşam saatlerinde yaşandı. Fabrikada çalışan Suriye uyruklu Muhammed Bekri Paşa'nın üzerine cam devrildi. Kırılan cam nedeniyle vücudunda derin kesikler oluşan paşa, kanlar içerisinde kaldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri yaralı işçiyi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Paşa'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl cam blok düşen işçi

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