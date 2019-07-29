HABER

Üzerine cam kaplama parçası düşen kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir apartmanın dışına yapılan cam kaplamanın parçası, yolda yürüyen bir kadının üzerine düştü.

Üzerine cam kaplama parçası düşen kadın yaralandı

Bilecik’te bir apartmanın dışına yapılan cam kaplamanın parçası, yolda yürüyen bir kadının üzerine düştü. Yaralanan kadın ambulansa hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde 2 kızı ve bir torunu ile birlikte yürüyen Aynur Göksu’nun (54) üzerine, 5 katlı bir binanın 2’nci katındaki cam kaplama düştü. Kanlar içinde yere düşen kadına çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaparken, yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yere düşen 1 metre boyundaki cam kaplama kırılmazken, kadının yanındakiler şans eseri olayı yara almadan atlattı.
Öte yandan binaya yapılan dış cephe kaplaması sonrası güzel görünmesi için cam kaplama yapıldığı öğrenildi. Binanın alt katında ve yanında bulunan esnaflar diğer cam kaplamaların da düşmesinden korkarken, bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istedi.

"Ambulansı aradık, 5-10 dakika içinde geldi"
Binanın altında bulunan dükkanda çalışan Burak Aksu, "Ben çıktığımda cam, arabanın yanında yaslı bir şekilde duruyordu. Kadın da yerde yatıyordu. Ambulansı aradık, 5-10 dakika içinde geldi. Hastayı hastaneye gönderdik. Kadın baygın yatıyordu" dedi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri olayın yaşandığı alanda geniş çaplı inceleme yaptı.
Olay, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde kadının üzerine cam kaplamanın düşmesi ve çevredeki vatandaşların olay yerine koşması yer alıyor.

Üzerine cam kaplama parçası düşen kadın yaralandı

Üzerine cam kaplama parçası düşen kadın yaralandı

Üzerine cam kaplama parçası düşen kadın yaralandı

Üzerine cam kaplama parçası düşen kadın yaralandı

PARTNERReynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?Reynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?
Lösemiyi 2 kere yenen Umutcan, sünnetinde doyasıya eğlendiLösemiyi 2 kere yenen Umutcan, sünnetinde doyasıya eğlendi
Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulunduKayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Bakanlık açıkladı: Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.