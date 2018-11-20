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Üzerine çamaşır sepeti düşen Suriyeli Yezen bebekten acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde içi dolu çamaşır sepetinin üzerine düşmesi sonucu yaralanan ve bir aydır yoğun bakımda tedavisi süren Suriye uyruklu Yezen Alev (1) kurtarılamadı.

Üzerine çamaşır sepeti düşen Suriyeli Yezen bebekten acı haber

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde içi dolu çamaşır sepetinin üzerine düşmesi sonucu yaralanan ve bir aydır yoğun bakımda tedavisi süren Suriye uyruklu Yezen Alev (1) kurtarılamadı. Yezen'in acılı babası, kızının ceset torbasındaki cansız bedenini morga kucağında taşıdı.
Geçen Ekim ayında meydana gelen olayda, Akçakale'de bulunan Süleymanşah Konaklama Tesisleri'nde kalan Suriyeli ailenin tek çocuğu Yezen Alev'in üzerine, içi dolu çamaşır sepeti düştü. Bir süre nefes alamayan bebek, durumu fark eden ailesi tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan bebek daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaklaşık bir aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yezen Alev'den bu sabah acı haber geldi. Kızlarının öldüğünü öğrenen aile büyük üzüntü yaşadı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kızını taşıyan cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna gelen baba Mahmut Alev, minik Yezen'in ceset torbasındaki cansız bedenini kucağına alarak morga götürdü. Gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çeken Mahmut Alev, otopsi sonrası kızının cenazesini Akçakale'de toprağa vereceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Üzerine çamaşır sepeti düşen Suriyeli Yezen bebekten acı haberÜzerine çamaşır sepeti düşen Suriyeli Yezen bebekten acı haberÜzerine çamaşır sepeti düşen Suriyeli Yezen bebekten acı haberÜzerine çamaşır sepeti düşen Suriyeli Yezen bebekten acı haber

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