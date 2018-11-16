HABER

Üzerine çamur bulaştırıp, temizleme bahanesiyle cebinden parasını çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

BOLU'da, camide abdest alan kişinin kıyafetine çamur bulaştırıp, temizleme bahanesiyle cebinden 8 bin lirasını çalan M.C.Ö.

Üzerine çamur bulaştırıp, temizleme bahanesiyle cebinden parasını çaldılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, camide abdest alan kişinin kıyafetine çamur bulaştırıp, temizleme bahanesiyle cebinden 8 bin lirasını çalan M.C.Ö. (58), A.U. (56) ve S.Y. (33) yakalandı.
Olay, 5 Kasım'da, Borazanlar Mahallesi'nde bulunan Bilali Habeşi Camii'nde meydana geldi. Caminin bahçesindeki şadırvanda abdest alan G.O.'nun yanına yaklaşan M.C.Ö., A.U. ve S.Y., kıyafetine çamur sürdü. Yanlışlıkla olmuş gibi yapan şüpheliler, G.O.'nun üzerini temizlemek istedi. M.C.Ö., dikkati dağıtılan G.O.'nun cebindeki 8 bin lirayı çaldı. G.O.'nun, parayı tarım makinesi almak için cebinde tuttuğu öğrenildi. Olayın ardından caminin güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, kimlikleri tespiti yapıldı.
Kentten ayrıldığı belirlenen M.C.Ö., A.U. ve S.Y.'nin dün yeniden Bolu'ya geldiği saptandı. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettiği 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.C.Ö.'nün 'yankesicilik' suçundan 10, A.U.'nun 7, S.Y.'nin de 4 suç kaydı olduğu belirtildi. 'Pislikçilik' adı verilen yöntemle yankesicilik yapan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Üzerine çamur bulaştırıp, temizleme bahanesiyle cebinden parasını çaldılarÜzerine çamur bulaştırıp, temizleme bahanesiyle cebinden parasını çaldılar

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
Dereye düşen gebe ineği itfaiye kurtardıDereye düşen gebe ineği itfaiye kurtardı
Lületaşından Türk kadın kahramanların minyatür büstlerini yaptıLületaşından Türk kadın kahramanların minyatür büstlerini yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.