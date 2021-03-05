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Üzerine çıktığı kamyondan düşen vinç operatörü hayatını kaybetti

05.03.2021 22:50 | Son Güncelleme:
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Üzerine çıktığı kamyondan düşen vinç operatörü hayatını kaybetti

Antalya’da eski kum ocağındaki makine parkının söküm ve yükleme işleri sırasında kamyonun üzerinden düşen vinç operatörü hayatını kaybetti. Olay, Kemer’e bağlı Kuzdere Mahallesi Kesme Boğazı mevkiinde bulunan ve faaliyetine son veren kum ocağında meydana geldi.

Makine parkı söküm ve taşıma işleri devam eden ocakta son parçalar kamyona yüklenirken kamyona yüklenmiş parçaların üzerine çıkan vinç operatörü Mehmet Arıcıoğlu (41) dengesini kaybederek demir parçaların üzerine düştü.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Arıcıoğlu, çevredeki vatandaşlar tarafından yere indirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Arıcıoğlu ambulansa alınarak kalp masajı yapılıp Kemer Devlet Hastanesi kaldırıldı. Arıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kazayı duyan yakınları hastane önünde gelecek iyi bir haber umuduyla beklerken, memleketi Kahramanmaraş’tan aynı gün gelen annesi Duran Arıcıoğlu gelen acı haberle yıkıldı. Mehmet Arıcıoğlu’nun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morguna kaldırılırken jandarma olay yeri inceleme ekibi olayın meydana geldiği eski kum ocağında inceleme yaptı, delil topladı.

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(İHA)

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